Berrettini salta l’Australian Open 2026, l’ennesimo ritiro: “Mi dispiace tantissimo”

L’incubo di Matteo Berrettini non conosce fine: il suo Australian Open 2026 è finito ancora prima di cominciare, per via dell’ennesimo ritiro. Il tennista azzurro, fresco vincitore della Coppa Davis, si è cancellato in extremis dal main draw del primo Slam della stagione, dopo aver annullato la prevista conferenza stampa in occasione del media day. Avrebbe dovuto giocare nella notte tra domenica e lunedì contro Alex De Minaur, numero 6 al mondo, in uno dei match più attesi del primo turno.

“Mi dispiace tantissimo dovermi ritirare dal torneo. Mi sé sempre piaciuto giocare qui e sentire il vostro incredibile sostegno. Grazie al torneo per la vostra fantastica organizzazione e spero di rivedervi tutti molto presto”, ha dichiarato Berrettini. Nulla di più, evidentemente perché la delusione è fortissima. Il romano, 29 anni ed ex numero 6 al mondo, non riesce a trovare pace: questo è il sesto Slam che salta per infortunio negli ultimi quattro anni. I problemi fisici hanno costantemente frenato la sua carriera dopo l’exploit della finale a Wimbledon 2021.

Ancora una volta un guaio muscolare. Il primo campanello d’allarme era già suonato durante la partita contro il giovane norvegese Nicolai Budkov Kjaer al Red Bull Bassline, uno degli eventi collaterali nella Opening Week dell’Australian Open: Berrettini si era fermato. Poi avrebbe dovuto giocare un’altra esibizione contro Flavio Cobolli, ma aveva preferito il riposo. Adesso la tremenda verità: il romano deve di nuovo alzare bandiera bianca.