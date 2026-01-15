Australian Open 2026, ecco il tabellone: possibile derby in semifinale tra Sinner e Musetti. Tutti gli avversari degli italiani

Si è svolto nella notte italiana il sorteggio dei tabelloni maschile e femminile degli Australian Open, che cominceranno ufficialmente domenica 18 gennaio dopo una settimana di qualificazioni ed eventi collaterali, come il Million Dollar 1 Point Slam, vinto da un dilettante che aveva anche battuto Jannik Sinner. E proprio Sinner affronterà Hugo Gaston nel primo turno, nella sua prima gara ufficiale del 2026. Non solo lui: in tabellone ci sono anche altri 9 italiani nel maschile e 2 nel femminile. Il campione Wimbledon difende i successi del 2024 e del 2025, mentre Alcaraz – che all’esordio affronterà Walton – cerca una storica prima volta.

Australian Open, il primo turno degli italiani

Non è andata benissimo a tutti gli italiani presenti nel tabellone maschile. Se per Jannik Sinner – ma era preventivabile – dovrebbero esserci pochissimi problemi, per Matteo Berrettini non sarà così. Il tennista italiano – non essendo testa di serie – ha beccato Alex De Minaur al primo turno, così come Arnaldi se la vedrà con Andrey Rublev e Bellucci contro Ruud. Positivo il sorteggio anche per le altre tre teste di serie: Musetti sfiderà il belga Collignon, mentre Cobolli e Darderi rispettivamente Collignon e Fery. Bene anche Sonego, che se la vedrà con Taberner – giocatore spagnolo prevalentemente da terra rossa – e Nardi che sfiderà il qualificato Wu. E a proposito di qualificati, non è andata male a Maestrelli – l’unico italiano arrivato dai turni preliminari – che affronterà il francese Atmane.

[2] Sinner (Ita) vs Gaston (Fra)

[5] Musetti (Ita) vs Collignon (Bel)

[20] Cobolli (Ita) vs [Q] Fery (Gbr)

[22] Darderi (Ita) vs Garin (Chi)

Sonego (Ita) vs Taberner (Esp)

Berrettini (Ita) vs [6] De Minaur (Aus)

Arnaldi (Ita) vs [13] Rublev

Bellucci (Ita) vs [12] Ruud (Nor)

Nardi (Ita) vs [Q] Wu (Chn)

[Q} Maestrelli (Ita) vs Atmane (Fra)

Il primo turno delle italiane nel tabellone femminile

Nel tabellone femminile presenti sia Elisabetta Cocciaretto che Jasmine Paolini. La testa di serie numero 7 italiana inizierà il suo cammino contro una qualificata. La toscana è stata inserita nella parte alta e potrebbe incrociare la n. 1 al mondo Aryna Sabalenka già ai quarti di finale. Le altre teste di serie nel lato di Paolini sono l’americana Iva Jovic (potenziale rivale al 3° turno), l’ucraina Marta Kostyuk e la russa Ekaterina Alexandrova (che potrebbe beccare agli ottavi). Elisabetta Cocciaretto, invece, debutterà contro l’austriaca Julia Grabher: per lei potenziale terzo turno contro Iga Swiatek.

I potenziali quarti di finale nel tabellone maschile

[1] Alcaraz (Esp) vs [6] De Minaur (Aus)

[3] Zverev (Ger) vs [7] Auger-Aliassime (Can)

[5] MUSETTI (Ita) vs [4] Djokovic (Srb)

[6] Shelton (Usa) vs [2] SINNER (Ita)

I potenziali quarti di finale nel tabellone femminile

[1] Sabalenka vs [7] PAOLINI (Ita)

(Ita) [3] Gauff (Usa) vs [8] Andreeva

[6] Pegula (Usa) vs [4] Anisimova (Usa)

[5] Rybakina (Kaz) vs [2] Swiatek (Pol)

Dove vedere in streaming gli Australian Open 2026

Dove e come vedere quindi i match? Il torneo è un’esclusiva di Warner Bros. Dalle qualificazioni del 12 gennaio ai primi match del main draw da domenica 18 gennaio fino alla finale maschile dell’1 febbraio, l’Australian Open è tutto su discovery+ e HBO Max. I canali Eurosport, dove si vedono tutte le principali partite, sono disponibili su Dazn, TimVision e Prime Video Channels.