Lara Comi, chat inutilizzabili: niente corruzione e condanna ridotta. “Lacrime di gioia, ho servito il mio Paese”

La Corte d’Appello di Milano, nel processo sul caso chiamato Mensa dei Poveri, ha deciso di ridurre in modo significativo la condanna inflitta in primo grado all’ex europarlamentare di Forza Italia Lara Comi. La pena è passata da 4 anni e 2 mesi a 1 anno con sospensione della pena e una multa di 500 euro. La decisione è arrivata dopo l’assoluzione di Comi dall’accusa di corruzione e da uno degli episodi di truffa contestati. Dopo la lettura del dispositivo, Comi è scoppiata in lacrime: “Le mie, dopo 7 anni, sono lacrime di gioia, perché è stato stabilito oggi che ‘il fatto non sussistè. Ho sempre dimostrato fin dal primo giorno di essere innocente e continuerò anche in Cassazione (per l’unico capo d’imputazione rimasto, ndr) a dimostrare l’innocenza per quest’ultimo pezzettino. Non ho mai preso un euro, ho servito il mio Paese di cui sono orgogliosa ed è stato dimostrato che non c’è mai stata corruzione”.

Decisiva per l’assoluzione dall’accusa di corruzione è la sopraggiunta inutilizzabilità delle chat WhatsApp utilizzate in primo grado. Si trattava di messaggi scambiati nel dicembre 2018 tra Comi e l’avvocata Maria Teresa Bergamaschi, sua collaboratrice, estratti dal telefono di quest’ultima con il suo consenso mentre veniva ascoltata come testimone. Messaggi considerati documenti e quindi utili a ricostruire, secondo l’accusa, un presunto accordo corruttivo per l’assegnazione di consulenze da parte di Afol Metropolitana (Agenzia per la Formazione, Orientamento e Lavoro), allora diretta da Giuseppe Zingale, in un contesto di rapporti politici che coinvolgevano anche Nino Caianiello, l’allora ras di Forza Italia a Varese e in Lombardia. Nel 2023, però, questo tipo di messaggi sono stati classificati come “corrispondenza privata” dalla Corte Costituzionale (caso Open-Renzi). Significa che per i parlamentari serve l’autorizzazione dell’assemblea di appartenenza. E siccome nel caso di Comi l’autorizzazione dell’Europarlamento non era stata richiesta, la Corte d’Appello ha dichiarato le chat inutilizzabili e decaduta l’accusa di corruzione.

La Corte ha escluso la responsabilità di Lara Comi per la presunta truffa ai danni del Parlamento europeo relativa all’incarico affidato al giornalista Daniele Aliverti. I giudici hanno inoltre riconosciuto all’ex parlamentare una circostanza attenuante, cioè un elemento che riduce la pena legato al risarcimento economico effettuato da Comi al Parlamento europeo (500 mila euro), considerato equivalente alle aggravanti. La sentenza ha comportato anche l’annullamento delle confische disposte in primo grado, cioè il sequestro di somme o beni, che riguardavano Comi, Aliverti e Carmine Gorrasi, ex segretario provinciale di Forza Italia. È stata invece confermata la responsabilità per un altro contratto stipulato con un diverso collaboratore nel periodo tra il 2016 e il 2017. Gli avvocati di Comi, Antonio Bana e Gianluca Varraso, hanno commentato che la sentenza ha di fatto cancellato quasi tutte le condanne di primo grado, ridimensionando ulteriormente un’indagine che sarebbe già stata in parte ridotta dal Tribunale. I legali hanno anche sottolineato che la Corte d’Appello ha respinto tutti i ricorsi presentati dalla Procura contro le assoluzioni pronunciate due anni e mezzo fa.

Il verdetto ha riguardato in tutto 14 imputati. Confermata l’assoluzione dell’ex vice coordinatore lombardo di Forza Italia, Pietro Tatarella ed è stato assolto l’ex parlamentare Diego Sozzani. Sono state confermate anche le assoluzioni di Paolo Orrigoni, patron del gruppo Tigros, e di Mauro De Cillis, ex responsabile di Amsa. In secondo grado è stata assolta anche l’avvocata Bergamaschi, che in primo grado era stata condannata a 6 mesi. Ridotte le condanne di alcuni imputati: l’imprenditore Daniele D’Alfonso ha visto la pena scendere da 6 anni e mezzo a 5 anni e 2 mesi, mentre per Zingale, ex direttore generale di Afol, la condanna è passata da 2 anni a 1 anno e 6 mesi. È stato infine assolto anche Gorrasi che in primo grado era stato condannato a 2 anni. In una nota congiunta, il vicesegretario nazionale di FI Stefano Benigni e il segretario regionale Alessandro Sorte hanno espresso soddisfazione per le assoluzioni di Tatarella e Sozzani. “Rimane l’amarezza per una vicenda che ha causato in questi anni una sofferenza profonda sul piano umano e personale alle persone coinvolte e alle loro famiglie: oggi hanno avuto finalmente giustizia”. Ancora: “Siamo fiduciosi che anche Lara Comi, in Cassazione, potrà dimostrare la sua innocenza, considerando il sostanzioso ridimensionamento dell’impianto accusatorio che esclude la corruzione”.