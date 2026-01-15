Aprilia Racing ha svelato ufficialmente l’Aprilia RS–GP per la stagione MotoGP 2026, affidata per il secondo anno a Marco Bezzecchi e Jorge Martín. La grande novità della livrea della RS-GP26, che ripropone i colori iconici di Aprilia Racing, è la presenza del leone, parte del Dna di Aprilia Racing. Il Leone Alato – simbolo di Venezia, città a pochi chilometri dalla sede di Aprilia Racing a Noale – “incarna valori che rispecchiano pienamente l’identità del team e dei suoi piloti: potenza, forza, determinazione e coraggio. È l’emblema di una squadra che non si arrende mai, capace di affrontare le difficoltà con caparbietà e di riemergere con ancora maggiore forza e tenacia“, si legge nella nota Aprilia.

L’obiettivo del 2026 è quello di migliorare i risultati della passata stagione, la più vincente di sempre per Aprilia Racing, chiusa con il secondo posto nel campionato costruttori con 418 punti – superata per la prima volta nella storia la soglia dei 400 punti – e il terzo posto nella classifica piloti con Marco Bezzecchi a 353 punti, il miglior risultato di un pilota nella storia di Aprilia Racing in MotoGP. A questo si aggiungono numeri senza dubbio positivi: 19 podi complessivi, con 3 vittorie nelle sprint e 4 nelle gare lunghe, 5 pole position, oltre alla vittoria 300 della Casa di Noale nel GP di Phillip Island.

Tutte le aree della moto sono state migliorate: dall’aerodinamica – che è stata ulteriormente affinata – alla ciclistica, fino ad arrivare all’elettronica e al motore V4 oggetto di un gran lavoro di sviluppo in tutti i componenti liberi dal congelamento imposto dal regolamento. A difendere i colori della Casa di Noale nella stagione 2026 saranno ancora Marco Bezzecchi e Jorge Martín. Nel 2025 il pilota italiano è stato protagonista di una stagione di altissimo livello che gli ha permesso di concludere terzo nel campionato del mondo piloti, con un rendimento che lo ha consacrato come il miglior pilota nella storia di Aprilia Racing. Bezzecchi affronta il 2026 con l’obiettivo di riconfermarsi ai vertici della top class e anzi provare a fare di meglio. “Sono felice di tornare finalmente a parlare di moto. Ho tanto voglia di iniziare e abbiamo ancora tanto lavoro da fare, anche se in realtà non ci siamo mai fermati: a Noale l’azienda sta lavorando intensamente e io mi sto allenando con continuità”, ha dichiarato Bezzecchi.

Jorge Martín, che torna in pista con il “suo” numero 89, si prepara invece ad affrontare una nuova stagione dopo un 2025 condizionato dagli infortuni e in cui non è praticamente quasi mai sceso in pista. “Dopo l’esperienza che abbiamo fatto l’anno scorso insieme ad Aprilia e gli ultimi test molto importanti a Valencia, l’obiettivo ora è continuare a crescere insieme. Sicuramente ci sarà molto lavoro da fare a inizio stagione, ma sappiamo molto bene dove migliorare. Sarà un anno in cui voglio tornare a lottare per le prime posizioni e a vincere. Appena sarò fisicamente al 100%, saremo pronti per tutto”, ha affermato Martin.

“Affrontiamo la stagione 2026 con la consapevolezza di ciò che siamo e di dove vogliamo arrivare. Veniamo da un 2025 solido che ci ha permesso di raggiungere un livello di competitività molto elevato e l’obiettivo ora è lottare ad ogni gara”, ha invece dichiarato Massimo Rivola, Ceo di Aprilia Racing. “Avremo due percorsi diversi all’interno del box: da un lato con Marco cercheremo di ripartire dal livello espresso a fine stagione, dall’altro con Jorge dovremo costruire tanto. La RS-GP26 è una moto in cui crediamo e che riteniamo abbia un grande potenziale, così come i nostri piloti”.