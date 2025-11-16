Il mondo FQ

MotoGp, Super Bezzecchi a Valencia: l’italiano vince l’ultima gara dell’anno, terzo Di Giannantonio | Risultati e classifica definitiva

di F. Q.
Doppietta Aprilia nell'ultimo gran premio del 2025: secondo Raul Fernandez. Out invece Pecco Bagnaia al primo giro
Uno super Marco Bezzecchi chiude come meglio non poteva il suo 2025, trionfando a Valencia nell’ultima gara della stagione di MotoGp. L’italiano ha vinto dopo un super duello finale con Raul Fernandez secondo, che permette all’Aprilia di portare a casa una doppietta. Terzo un altro italiano: Fabio Di Giannantonio, che ha superato Acosta al penultimo giro. Out Bagnaia, messo fuori gioco da un contatto con Zarco al primo giro.

Per Bezzecchi si tratta della sesta vittoria in top class, la terza quest’anno, la prima nel circuito valenciano. L’italiano ha chiuso l’annata in gran forma, con due vittorie consecutive dopo quella in Portogallo di sette giorni fa. Dal primo giro di Portimao all’ultimo di Valencia il pilota Aprilia è rimasto in testa, chiudendo come meglio non poteva il 2025 in pista. Dopo aver eguagliato ieri il record di pole con l’Aprilia (5) di Aleix Espargarò, oggi eguaglia lo stesso Aleix per il record di vittorie con l’Aprilia: Tre.

Senza fine invece la crisi di Pecco Bagnaia, che al primo giro ha dovuto lasciare la gara dopo un contatto con Zarco, così come Morbidelli dopo un incidente in fase di schieramento in griglia, dove ha tamponato Aleix Espargaro. Quindicesimo invece Bulega, che ha sostituito Marc Marquez nelle ultime due gare della stagione.

L’ordine d’arrivo del Gp di Valencia 2025

1 M. Bezzecchi 40’52.458

2 R. Fernandez +0.686

3 F. Di Giannantonio +3.765

4 P. Acosta +4.749

5 F. Aldeguer +8.048

6 A. Marquez +8.166

7 L. Marini +12.644

8 B. Binder +14.582

9 J. Miller +15.497

10 E. Bastianini +17.460

11 M. Oliveira +19.304

12 J. Zarco +21.286

13 J. Mir +22.079

14 A. Rins +23.255

15 N. Bulega +26.144

16 A. Fernandez +36.854

17 S. Chantra +39.136

RIT A. Espargarò

RIT F. Quartararo

RIT M. Viñales

RIT J. Martin

RIT A. Ogura

RIT F. Morbidelli

RIT F. Bagnaia

La classificia definitiva

  1. Marc Marquez 545 punti
  2. Alex Marquez 467 punti
  3. Marco Bezzecchi 353 punti
  4. Pedro Acosta 307
  5. Pecco Bagnaia 288
  6. Fabio Di Giannantonio 262
  7. Franco Morbidelli 231
  8. Fermin Aldeguer 214
  9. Fabio Quartararo 201
  10. Raul Fernandez 172
  11. Brad Binder 155
  12. Johann Zarco 148
  13. Luca Marini 142
  14. Enea Bastianini 112
  15. Joan Mir 96
  16. Ai Ogura 89
  17. Jack Miller 79
  18. Maverick Vinales 72
  19. Alex Rins 68
  20. Miguel Oliveira 43
  21. Jorge Martin 34
  22. Pol Espargaro 29
  23. Takaaki Nakagami 10
  24. Lorenzo Savadori 8
  25. Augusto Fernandez 8
  26. Somkiat Chantra 7
  27. Nicolò Bulega 2
  28. Aleix Espargaro 0
  29. Michele Pirro 0

