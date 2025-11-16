MotoGp, Super Bezzecchi a Valencia: l’italiano vince l’ultima gara dell’anno, terzo Di Giannantonio | Risultati e classifica definitiva
Uno super Marco Bezzecchi chiude come meglio non poteva il suo 2025, trionfando a Valencia nell’ultima gara della stagione di MotoGp. L’italiano ha vinto dopo un super duello finale con Raul Fernandez secondo, che permette all’Aprilia di portare a casa una doppietta. Terzo un altro italiano: Fabio Di Giannantonio, che ha superato Acosta al penultimo giro. Out Bagnaia, messo fuori gioco da un contatto con Zarco al primo giro.
Per Bezzecchi si tratta della sesta vittoria in top class, la terza quest’anno, la prima nel circuito valenciano. L’italiano ha chiuso l’annata in gran forma, con due vittorie consecutive dopo quella in Portogallo di sette giorni fa. Dal primo giro di Portimao all’ultimo di Valencia il pilota Aprilia è rimasto in testa, chiudendo come meglio non poteva il 2025 in pista. Dopo aver eguagliato ieri il record di pole con l’Aprilia (5) di Aleix Espargarò, oggi eguaglia lo stesso Aleix per il record di vittorie con l’Aprilia: Tre.
Senza fine invece la crisi di Pecco Bagnaia, che al primo giro ha dovuto lasciare la gara dopo un contatto con Zarco, così come Morbidelli dopo un incidente in fase di schieramento in griglia, dove ha tamponato Aleix Espargaro. Quindicesimo invece Bulega, che ha sostituito Marc Marquez nelle ultime due gare della stagione.
L’ordine d’arrivo del Gp di Valencia 2025
1 M. Bezzecchi 40’52.458
2 R. Fernandez +0.686
3 F. Di Giannantonio +3.765
4 P. Acosta +4.749
5 F. Aldeguer +8.048
6 A. Marquez +8.166
7 L. Marini +12.644
8 B. Binder +14.582
9 J. Miller +15.497
10 E. Bastianini +17.460
11 M. Oliveira +19.304
12 J. Zarco +21.286
13 J. Mir +22.079
14 A. Rins +23.255
15 N. Bulega +26.144
16 A. Fernandez +36.854
17 S. Chantra +39.136
RIT A. Espargarò
RIT F. Quartararo
RIT M. Viñales
RIT J. Martin
RIT A. Ogura
RIT F. Morbidelli
RIT F. Bagnaia
La classificia definitiva
- Marc Marquez 545 punti
- Alex Marquez 467 punti
- Marco Bezzecchi 353 punti
- Pedro Acosta 307
- Pecco Bagnaia 288
- Fabio Di Giannantonio 262
- Franco Morbidelli 231
- Fermin Aldeguer 214
- Fabio Quartararo 201
- Raul Fernandez 172
- Brad Binder 155
- Johann Zarco 148
- Luca Marini 142
- Enea Bastianini 112
- Joan Mir 96
- Ai Ogura 89
- Jack Miller 79
- Maverick Vinales 72
- Alex Rins 68
- Miguel Oliveira 43
- Jorge Martin 34
- Pol Espargaro 29
- Takaaki Nakagami 10
- Lorenzo Savadori 8
- Augusto Fernandez 8
- Somkiat Chantra 7
- Nicolò Bulega 2
- Aleix Espargaro 0
- Michele Pirro 0