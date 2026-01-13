Calci, sputi, spintoni e minacce. Matteo Hallissey, presidente di +Europa e Radicali, si è presentato in maniera provocatoria alla manifestazione dei tassisti a Roma, insieme a Ivan Grieco, con un Pos, facendo intendere che i tassisti non lo utilizzano. Per tutta risposta, i manifestanti hanno cercato di raggiungere i due scavalcando le forze dell’ordine e provocando momenti di tensioni, con spintoni, parolacce e sputi.