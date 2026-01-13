Migliaia di persone si sono radunate sotto il consolato Usa di Milano in largo Donegani per richiedere un intervento americano in Iran. “Mantieni le promesse presidente Trump”, “Make Iran great again”, “viva lo scià” gli slogan urlati in farsi, inglese e italiano dalla folla, che sventola bandiere iraniane accanto a quelle a stelle e strisce e israeliane. Al presidio organizzato dall’associazione Italia-Iran sono giunti manifestanti non solo da Milano, ma anche da Torino e altre città del Nord. “Obama watched, Biden talked, you can act” il messaggio in inglese rivolto al presidente Usa. Bruciate le foto di Khamenei.