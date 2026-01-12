La Torre Rossa di Sestriere, storico albergo della nota località sciistica del Torinese, è stato posto sotto sequestro preventivo dalla Questura di Torino. La ragione è in presunte irregolarità dal punto di vista della sicurezza, in particolare nell’impianto antincendio. Effettuati dei controlli nella struttura, alla presenza anche dei vigili del fuoco, sarebbero infatti emerse delle criticità degli impianti antincendio, che non sarebbero risultati conformi alle normative. L’hotel tre stelle, della catena Aurum Hotels, gestito da Alberghi Gold di Napoli, dopo decenni in mano al Club Med, è un simbolo della celebre località sciistica, agli oltre duemila metri nell’alta Valle Chisone. All’ingresso della struttura, in piazza Agnelli, è stato affisso un avviso per gli ospiti, con indicazioni del trasferimento nella vicina Torre Bianca Duchi d’Aosta. L’albergo sequestrato è proprio sotto le piste, poco distante dalla chiesa, lungo la strada da cui si può scendere verso la Val di Susa o dal Piemonte andare in Francia. Paradiso dello sci da discesa, Sestriere è fiore all’occhiello della Vialattea, comprensorio che conta 400 chilometri di piste. Proprio su queste si affaccia la ski room dell’albergo. L’edificio della Torre Rossa, parte integrante del panorama per chiunque frequenti il colle, venne costruito nei primi Anni Trenta su commissione del fondatore della Fiat, il senatore Giovanni Agnelli. Il progetto è dell’ingegner Vittorio Bonadè Bottino. Le camere sono ottanta e agli ospiti viene offerto un accesso diretto alle piste da sci. “Il ricevimento è momentaneamente chiuso, per i check-in si prega di recarsi in Torre Bianca (Duchi d’Aosta)” si legge ora, in italiano e in inglese, in un foglio all’ingresso dell’albergo. A sigillare il portone vetrato c’è un foglio della Questura, in cui si legge: “Locale sottoposto a sequestro”.