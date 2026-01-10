Lorenzo Musetti entra nella storia del tennis italiano: con la vittoria in tre set 6-7(3) 7-5 6-4 contro Andrey Rublev nella semifinale dell’Atp 250 di Hong Kong, il tennista azzurro sale al quinto posto della classifica mondiale Atp e per la prima volta l’Italia ha due giocatori tra i primi 5 del mondo in singolare dal 1973, da quando l’Atp ha introdotto il ranking computerizzato. Musetti è il terzo italiano in Top 5 nell’era del ranking computerizzato dopo Adriano Panatta, entrato tra i primi 5 del mondo il 10 agosto 1976, e Jannik Sinner, che ha raggiunto per la prima volta la Top 5 il 2 ottobre 2023.

Musetti in Top 5, un traguardo storico

Un traguardo storico per il tennis italiano, che ormai anno dopo anno continua a imporsi in assoluto come il movimento tennistico più florido a livello internazionale. Perché Sinner è il precursore, è l’atleta azzurro più noto a livello mondiale, ha occupato la posizione numero uno del ranking per diverso tempo, ma l’Italia ha dimostrato di poter competere ad altissimi livelli anche con altri profili. Per Musetti è ovviamente best ranking.

Cosa si è visto nel match contro Rublev

Un 2026 iniziato come meglio non poteva per il carrarino, che ha deciso di giocare a Hong Kong per prepararsi al meglio in vista degli Australian Open. Soprattutto su cemento il livello rispetto a Sinner e Alcaraz è ancora differente, ma Musetti sta crescendo, sta migliorando il servizio e – aspetto non indifferente – riesce adesso a mantenere alta la concentrazione in qualsiasi circostanza. Anche oggi ha giocato un ottimo match. E di fronte aveva un avversario che ha tenuto ritmi altissimi e colpi insidiosi. Musetti è rimasto lì, sul pezzo, e alla fine ha portato a casa la prima finale del 2026 al suo primo torneo giocato.

Le parole di Musetti

“Non avevo mai giocato così qui ad Hong Kong, grazie a tutto il pubblico, è stata una partita lunga di livello incredibile, ogni volta lui lo alzava e sono davvero orgoglioso di quello che ho fatto vedere sul campo e felice di essere in finale. Bublik o Giron? Guarderà la loro partita, vedremo chi sarà in finale, domani ne avrò due, cercherò di riposare e preparare la gara al meglio”. ha dichiarato dopo aver conquistato la finale, la nona in carriera, nel torneo Atp di Hong Kong.

Contro Bublik in finale per un titolo che manca da anni

Alla fine il suo avversario sarà Alexander Bublik, che ha sconfitto Giron in tre set. Bublik e Musetti si sfideranno per la quarta volta in carriera. Nei tre precedenti è il kazako a essere in vantaggio per 2-1: Bublik ha vinto nel 2022 al Queen’s (su erba) e nel 2024 ai quarti di finale di Adelaide (cemento). L’unica vittoria di Musetti è arrivata nello scontro più recente, sempre nel 2024, sull’erba di Stoccarda. Musetti non vince un torneo dall’ottobre 2022, a Napoli, contro Matteo Berrettini. Più di tre anni.