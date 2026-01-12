Il mondo FQ

Federica Torzullo scomparsa, aperta un’inchiesta dai pm di Civitavecchia

di Redazione Cronaca
Il marito ne aveva denunciato la scomparsa il 9 gennaio, ed erano scattate immediatamente ricerche a tappeto in tutta la zona da parte di carabinieri e vigili del fuoco
La procura di Civitavecchia ha aperto un’inchiesta sulla scomparsa di Federica Torzullo, la donna di 41 anni della quale non si hanno notizie dall’8 gennaio scorso. Il marito ne aveva denunciato la scomparsa il 9 gennaio, ed erano scattate immediatamente ricerche a tappeto in tutta la zona da parte di carabinieri e vigili del fuoco. Lunedì i carabinieri sono entrati nella casa della donna ad Anguillara Sabazia (Roma) per i rilievi e l’abitazione è stata successivamente sequestrata.

Al momento gli inquirenti indagano per chiarire se si tratti di un allontanamento volontario o altro, senza escludere nessuna ipotesi. Sul caso si è attivata anche la prefettura. Il marito di Federica Torzullo, in contatto con l’associazione Penelope Lazio, è in apprensione. “Non era mai successo prima d’ora che si allontanasse”, avrebbe detto l’uomo. L’auto della donna è rimasta a casa e finora non è apparsa alcuna attività di Federica sui social. L’associazione con un post sui social ha invitato gli utenti a collaborare: “Abbiamo bisogno del vostro aiuto per ritrovare Federica, scomparsa da Anguillara Sabazia, in provincia di Roma”

