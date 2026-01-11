Non si hanno notizie della giovane studentessa che frequenta l'università di Bologna. Le ultime cellule telefoniche agganciate dal cellulare, che non è più raggiungibile dal 7 gennaio, hanno permesso di localizzarla nella zona di Teolo e per questo le ricerche si concentrano in quella zona

Si è allontanata da casa in bici e di lei dopo 5 giorni non si è più saputo nulla. Forze dell’ordine, vigili del fuoco, protezione civile e soccorso alpino sono impegnati nella ricerca di Annabella Martinelli, 22 anni, studentessa di Giurisprudenza iscritta all’Università di Bologna, scomparsa a Padova – la sua città – il giorno dell’Epifania. Le ultime cellule telefoniche agganciate dal suo cellulare, che non è più raggiungibile dal 7 gennaio, hanno permesso di localizzarla nella zona di Teolo, nell’area dei Colli Euganei, e per questo le ricerche si concentrano in quella zona: i soccorritori si stanno muovendo tra Monte Grande, Monte della Madonna e Rocca Pendice. La bicicletta – come confermato dal sindaco di Teolo Valentino Turetta sui propri social – è stata ritrovata proprio nella zona di Teolo. Era una bici viola, abbandonata per strada, subito riconosciuta dai suoi genitori.

Tra gli elementi investigativi – secondo quanto riporta il Corriere della Sera – è emerso un altro riscontro: una videocamera di sorveglianza ha ripreso la ragazza il 7 gennaio, il giorno dopo la sua scomparsa, mentre pedalava sulla bici viola in una strada del paesino. Sequenza che conferma che – almeno fino a 24 ore dopo il suo allontanamento – la ragazza non si era allontanata troppo da casa.

Familiari e amici, che nelle scorse ore hanno diramato un appello sui social, non escludono che possa essersi spostata a Bologna o in zone vicine al capoluogo emiliano e invitano chiunque abbia sue notizie a contattare i carabinieri. Al momento restano aperte tutte le ipotesi: non si esclude un iniziale allontanamento volontario. Annabella Martinelli viene descritta come una ragazza alta, magra e atletica, con capelli a caschetto biondi e punte fucsia. Non è però escluso che possa avere ritoccato la sua pettinatura in questi giorni.