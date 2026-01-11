Il club trapanese, nell'ultima settimana, non ha prima giocato a Bologna, poi ha fatto una figuraccia in Champions League e sabato è scesa in campo per pochi minuti contro Trento

Dopo l’ultimo match farsa con Trento e l’ulteriore penalizzazione di 2 punti in classifica arrivata venerdì, il Trapani Shark di Valerio Antonini adesso rischia l’esclusione dal campionato di Serie A di basket. Domani – lunedì 12 gennaio – è infatti previsto un incontro decisivo tra Fip e Lega Basket in cui, secondo quanto si apprende, sono allo studio decisioni importanti e non si escludono nemmeno provvedimenti definitivi come appunto quello dell’estromissione dal campionato.

Sabato sera infatti, dopo aver giocato solo 7 minuti in Champions League contro l’Hapoel Holon il martedì precedente – in una figuraccia in mondovisione ripresa da tantissimi quotidiani sportivi internazionali – la società trapanese ne ha giocati soltanto quattro in campionato contro Trento al Pala Shark. La società granata si è presentata a referto con solo sette giocatori a disposizione, di cui appena tre professionisti – Rossato, Pugliatti e Sanogo – e quattro ragazzi delle giovanili: due già purtroppo protagonisti della farsa in Bulgaria (Patti e Martinelli) e altri due esordienti, Giacalone e Alberti.

Trapani ha sulle spalle una penalizzazione di 10 punti in classifica, arrivati da quattro diversi provvedimenti da parte della giustizia sportiva. La formazione del patron Antonini non era già scesa in campo una settimana fa, sul campo della Virtus Bologna, prendendo anche una multa di 50mila euro. In ogni partita, per ogni giocatore in meno rispetto ai dodici contratti professionistici obbligatori, Trapani viene sanzionata con 50mila euro di multa: contro Trento il totale è dunque di 250mila euro totali. Una delle più oscene situazioni mai viste nel basket italiano continua, ma questa volta forse soltanto per qualche altra ora.