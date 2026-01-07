La figuraccia nel match di Champions contro l'Hapoel Holon: la squadra si è presentata per evitare una maxi-multa, ma tre giocatori hanno lasciato il campo per "infortunio". La gara è stata fermata sul 38 a 5 dopo 5 falli di uno dei due ragazzi rimasti in campo

Al peggio non c’è mai fine. E se si pensava che la rinuncia contro la Virtus Bologna potesse essere il punto più basso della stagione di Trapani Shark, è arrivata un’altra figuraccia. E per di più in Europa. La partita tra la formazione trapanese del patron Valerio Antonini – che da diverse settimane ha 8 punti di penalizzazione in campionato a causa di irregolarità amministrative nei pagamenti di ritenute e contributi – e gli israeliani dell’Hapoel Holon – giocata in Bulgaria – è terminata 38-5 ed è durata solo sette minuti, con Trapani Shark che ha finito con un solo giocatore in campo.

Una farsa. La squadra siciliana si è presentata con soli cinque giocatori (di cui due giovani) per il play-in di Champions League. E lo ha fatto perché in tanti continuano a scappare: Hurt al Tofas Bursa, Allen al Paok, Ford al Bahcesehir e Alibegovic al Granada. E ancora: l’addio di qualche settimana fa di coach Repesa, oltre a Eboua, Petrucelli e altri con la valigia in mano. E così gli americani sono rimasti in Italia, mentre Cappelletti, Rossato e Pugliatti si sono immolati in questa trasferta farsa, insieme ai giovani Patti e Martinelli, al loro esordio in Europa.

Esordio che non dimenticheranno mai e non sicuramente per qualcosa di positivo. Comincia il match: alcuni giocano con canotte di altri compagni, con il nome coperto dallo scotch. Pugliatti non salta nemmeno nella palla a due e dopo due minuti Cappelletti chiama time-out per chiedere agli altri cosa volessero fare. Nel giro di pochissimo tempo in tre (Pugliatti, Cappelletti e Rossato) escono per “infortunio”. Una volta rimasti in due, il giovane Patti commette cinque falli: partita a persa a tavolino. Non si può giocare con un solo cestista in campo.

Il tutto in un play-in di Basketball Champions League, ossia la coppa più importante della FIBA. Figuraccia in mondovisione, con diversi giornalisti esteri che l’hanno definita la “cosa più brutta mai accaduta in Europa”. In questo modo però il patron Valerio Antonini ha evitato una multa di 600mila euro. Non ci sarà il ritorno perché da regolamento chi perde a tavolino perde automaticamente la serie di play in o play off.

“Ringrazio i giocatori che sono andati in Bulgaria a fare questa comparsa, chiaramente indecorosa, che evita però al Club una multa di 600mila euro che la BCL ci aveva comunicato in caso di forfait; Grazie alla FIP e alla Lega per averci ridotto in queste condizioni bloccando i tesseramenti, non permettendo il 5+5 ne il tesseramento del coach Latini, e tutta quella serie clamorosa di ingiustizie di cui ringrazio l’ex Presidente Garaffa di aver fatto menzione nel suo comunicato di oggi, una vergogna assoluta a cui neanche la Fip Sicilia ha MINIMAMENTE cercato di porre freno!”, ha scritto su Facebook il patron Antonini dopo la “partita”. Peccato che sia stata una farsa in diretta internazionale. E per Patti e Martinelli, 18 e 17 anni, di certo non è stato “l’esordio che sognavano da bambini”.

L’esclusione ufficiale

Intanto il Trapani Shark è stato escluso ufficialmente dalla Basketball Champions League. A comunicarlo è stata la Fiba (Federazione internazionale pallacanestro) dopo che nella “gara 1 dei play-in della competizione”, giocata a Samokov, in Bulgaria, “tra l’Hapoel Netanel Holon e il Trapani Shark, è stata registrata la sconfitta per forfait per il Trapani Shark (38-5), poiché la squadra aveva meno di due giocatori in campo pronti a giocare”.

La Fiba spiega che la decisione è stata adottata “ai sensi dell’articolo 14.5.4 del Regolamento della Basketball Champions League”, secondo cui “una squadra che perde una partita per forfait o per forfait nei play-in e nei play-off perderà la serie”. Quindi, “l’Hapoel Netanel Holon si qualifica per gli ottavi di finale della Basketball Champions League“.