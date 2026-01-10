Secondo quanto si apprende, gli inquirenti sospettano che durante il malore uno dei due si sia tentato di aggrappare all'altro mentre cadeva, trascinando entrambi nelle acque fredde del laghetto lungo il quale stavano passeggiando, anche se non viene ancora esclusa alcuna ipotesi

Due coniugi ultraottantenni, Michele di 84 anni e Maria di 86, sono stati trovati senza vita nelle acque di un laghetto artificiale nel Beneventano, in contrada Sant’Antuono a Guardia Sanframondi, dopo che ieri si erano allontanati insieme da casa per raggiungere l’area pic nic che costeggia le sue sponde. Le prime ipotesi sul loro decesso parlano di un incidente, una caduta che potrebbe essere stata causata dal malore di uno dei due.

Secondo quanto si apprende, gli inquirenti sospettano che durante lo scompenso uno dei due abbia tentato di aggrapparsi all’altro mentre cadeva, trascinando entrambi nelle acque fredde del laghetto lungo il quale stavano passeggiando, anche se non viene ancora esclusa alcuna ipotesi.

La coppia si era allontanata da casa intorno alle 17. Non vedendoli rincasare, i familiari hanno dato l’allarme. Sono scattate le ricerche da parte dei carabinieri e dei vigili del fuoco che nel giro di poco tempo hanno rinvenuto esanime la coppia nel laghetto. Inutile si è rivelato ogni tentativo di soccorso da parte dei sanitari del 118. Le salme recuperate, su disposizione del magistrato di turno, sono state trasferite all’obitorio dell’ospedale San Pio di Benevento dove verrà effettuata l’autopsia.