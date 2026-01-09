La famiglia, composta da 3 minori e 6 adulti, è ricoverata all'ospedale Niguarda di Milano

Avevano acceso un braciere per sfuggire al freddo intenso di questi giorni. È rimasta così intossicata una famiglia di nove persone di Carugate. in provincia di Milano. Sei adulti e tre minorenni sono stati trasportati all’ospedale cittadino Niguarda.

A provocare i malori sarebbero state le esalazioni del monossido di carbonio, dovuto molto probabilmente dalle fiamme libere sprigionate dal braciere. La loro casa di via Etna, dentro la quale sono intervenuti i vigili per stabilire le cause dell’intossicazione, non era dotata di un impianto di riscaldamento. I fornelli erano a induzione.

Non sono note le condizioni di salute dei componenti della famiglia. Attualmente si trovano tutti in camera iperbarica, macchinario che crea uno stato di “iperossigenazione” che permettere al sangue di trasportare più ossigeno ai tessuti, favorendo la guarigione in casi di ulcere e intossicazioni.