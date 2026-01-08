Ondata di gelo in Italia nell’ultima settimana. Molte zone del Paese sono state interessate dal freddo intenso arrivato con il nuovo anno e alcune cittadine si sono svegliate trovando le strade ricoperte di neve o velate di ghiaccio.

Sulle Alpi il freddo ha raggiunto il suo apice nella notte scorsa. In Alto Adige tutte le località registrano valori molto al di sotto dello zero. Vince lo speciale premio di località più fredda Sesto Pusteria, il paese di Jannik Sinner, che esprime una minima considerevole: -19 gradi. A Bolzano temperature fino a -8 gradi, mentre a Gargazzone – in bassa quota – i gradi sotto lo zero sono stati 12. I valori saliranno leggermente nel fine settimana, mentre il prossimo lunedì ci sarà un nuovo calo termico che dovrebbe chiudere – per ora – l’ondata polare. Nonostante le temperature gelide, l’inverno altoatesino resta avaro di neve. La cresta di confine sarà parzialmente interessata nella giornata di giovedì da una perturbazione che porterà non più di 10 centimetri di neve. Venerdì non si escludono brevi rovesci nevosi anche nelle zone più meridionali.

In Lombardia le temperature sono ben al di sotto delle medie del periodo. Arpa Lombardia ha registrato in particolare i -22 °C registrati a Livigno. Sempre nella stessa provincia, spiccano i -18 gradi a Santa Caterina Valfurva e i -10 gradi a Bormio. In pianura, nella mattinata di ieri 7 gennaio le temperature sono scese a -5 gradi, con punte fino a -8 gradi nel nord-ovest di Milano. A Sondrio -9 gradi, a Varese -5 gradi.

In Veneto tutte le località segnano temperature sotto lo zero, dai monti alle pianure. Piana di Marcesina, provincia di Vicenza, è ancora una volta “medaglia d’oro” con -23,1 gradi. Il capoluogo più gelido è Belluno, con -14.2 gradi. Seguono Vicenza (-7,8), Padova (-6,7), Treviso (-6,3), Verona (-5,5), Rovigo (-5) e Venezia (-2,5). Tra i centri della montagna il più freddo è Asiago, dove si arriva alla minima di -15.4.

In Toscana nevica inaspettatamente su Siena, con formazione di ghiaccio e temperature minime raggiunte nella notte. Secondo quanto riferisce la Regione – che raccomanda la prudenza alla guida con allerta gialla – il termometro è andato sotto lo zero in varie località: tra le altre “-12 al Passo Radici, -9,5 a Pieve Santo Stefano, -6,2 a Montopoli, -4,4 a Firenze” scrive il governatore Eugenio Giani. Mezzi operativi sulle strade, prestiamo prudenza alla guida, allerta gialla in corso per rischio ghiaccio su tutta la Toscana fino alle ore 12″. A Siena le scuole, i centri anziani e i centri disabili sono stati chiusi, e gli operai – annuncia il comune – “sono al lavoro per liberare le strade, si consiglia di limitare l’uso delle auto e guidare comunque con prudenza”.

In Emilia-Romagna invece sono stati effettuati circa 600 interventi – necessari per alberi caduti, situazioni di rischio e viabilità compromessa – soprattutto nelle province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna. Nevicate e piogge miste a neve anche nelle Marche, dove sono stati effettuati circa 350 interventi. Intense nevicate e diversi interventi in provincia di Pesaro Urbino. Per i soccorsi, mezzi operativi dai Comandi di Ancona, Ascoli Piceno e Fermo, oltre a 19 unità in raddoppio turno del Comando interessato.

In Puglia la neve è caduta su Gargano e Subappennino Dauno, in provincia di Foggia. Qui molte scuole – tra cui quelle di San Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis – sono state chiuse. Lievi nevischi nella provincia di Barletta-Andria -Trani, in particolare a Minervino Murge. In alcuni paesi – come il già citato San Marco in Lamis – si può circolare solo con le catene da neve o con pneumatici invernali e si consiglia di ridurre al minimo gli spostamenti. Alcuni disagi sono stati segnalati, il Comune di San Nicandro Garganico, dove sono caduti 10 cm di neve, ha fatto sapere che “la strada provinciale 48, nel tratto tra San Nicandro Garganico e San Marco in Lamis, è stata provvisoriamente chiusa al traffico a causa della presenza e caduta di alberi sulla carreggiata. Si invita la cittadinanza a non percorrere la provinciale 48 e a seguire gli aggiornamenti ufficiali”. In alcuni paesi come Faeto le temperature hanno provocato la formazione di lastre di ghiaccio in diversi punti del paese.

In Sicilia con il maestrale arrivano vento forte, calo delle temperature e instabilità, soprattutto sul versante tirrenico. Piogge diffuse interessano la fascia nord, in particolare tra il messinese e l’area dello Stretto, dove è stata diramata allerta gialla. Neve attesa sui rilievi sopra gli 800–900 metri. In arrivo nel weekend una nuova ondata di freddo. Durante la notte, la neve ha raggiunto il paese di Maletto, che si trova in provincia di Catania a quota circa 960 metri.

Foto d’archivio