“Sono così arrabbiata che sei stata portata via dalla vita a 16 anni, non dovevi nemmeno essere lì, dovevi andare da un’altra parte”. Lo ha detto Elena Costanzo, sorella di Chiara, la 16enne morta nella strage di Crans-Montana, prendendo la parola nella basilica di Santa Maria delle Grazie di Milano al termine dei funerali. “Eri socievole e amavi stare con le amiche ma anche stare a casa. Non ti abbattevi quando facevi errori e imparavi da essi”, ha detto rivolta alla sorella. “Volevi viaggiare e ti prometto che farò io questi viaggi per te. Sono arrabbiata perché così se ne va una parte del mio cuore. E adesso sento un vuoto. Tutti i miei traguardi li dedicherò a te”. Ai funerali, durati oltre un’ora e mezza e celebrati, in una basilica gremita dentro e fuori sul sagrato, dal vescovo di Crotone ed ex rettore del Collegio San Carlo di Milano Alberto Torriani, hanno ricordato Chiara Costanzo anche gli zii, una professoressa, l’allenatrice di ginnastica e una compagna.