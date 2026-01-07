“Sono così arrabbiata che sei stata portata via dalla vita a 16 anni, non dovevi nemmeno essere lì, dovevi andare da un’altra parte”. Lo ha detto Elena Costanzo, sorella di Chiara, la 16enne morta nella strage di Crans-Montana, prendendo la parola nella basilica di Santa Maria delle Grazie di Milano al termine dei funerali. “Eri socievole e amavi stare con le amiche ma anche stare a casa. Non ti abbattevi quando facevi errori e imparavi da essi”, ha detto rivolta alla sorella. “Volevi viaggiare e ti prometto che farò io questi viaggi per te. Sono arrabbiata perché così se ne va una parte del mio cuore. E adesso sento un vuoto. Tutti i miei traguardi li dedicherò a te”. Ai funerali, durati oltre un’ora e mezza e celebrati, in una basilica gremita dentro e fuori sul sagrato, dal vescovo di Crotone ed ex rettore del Collegio San Carlo di Milano Alberto Torriani, hanno ricordato Chiara Costanzo anche gli zii, una professoressa, l’allenatrice di ginnastica e una compagna.
Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione