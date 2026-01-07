Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 12:37

Monti Sibillini, escursionista rimane bloccato a causa della neve: il soccorso per portarlo a valle dura 7 ore – Video

di Redazione Cronaca
Icona dei commenti (0)
Un 31enne di Camerino è stato salvato dal Cnsas dopo essere rimasto bloccato nel rifugio del Fargno
Icona dei commenti Commenti

A causa delle condizioni meteo avverse, in particolare della neve e del buio, un escursionista 31enne di Camerino, in provincia di Macerata, è rimasto bloccato nel rifugio del Fargno, sui Monti Sibillini, tra Ussita e Bolognola. È stato soccorso verso le 17:30 di ieri da una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Marche (Cnsas) per un intervento di salvataggio che è durato sette ore. Tre tecnici del Cnsas Marche hanno raggiunto l’escursionista, che si trovava all’interno del rifugio, operando sotto una tormenta e con la neve di oltre 50 centimetri. L’intervento si è concluso con la discesa verso valle, risultata particolarmente lunga per la stanchezza del paziente e per l’elevato accumulo nevoso; durante il rientro, lungo l’itinerario, i soccorritori hanno inoltre incontrato valanghe come ulteriore criticità. Il 31enne alla fine è stato affidato alle cure del 118.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione