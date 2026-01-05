È bastato poco per capire che la situazione era grave e una donna stava rischiando la vita. Michele Leombruno, sindaco di Serracapriola, comune di 3680 residenti in provincia di Foggia, non ha perso tempo e si è fermato per soccorrere una donna e sua figlio. È tutto avvenuto domenica 4 gennaio nel pomeriggio. Il primo cittadino stava andando in auto nel vicino Comune di San Paolo di Civitate per assistere a una partita di calcio quando ha notato una donna, riversa sull’asfalto, mentre suo figlio era in evidente stato di agitazione. Si è fermato a prestare i primi soccorsi, allertando il 118.

“Ero diretto in auto al campo sportivo di San Paolo dove si doveva disputare l’incontro di calcio con la squadra del mio paese e stavo percorrendo la provinciale 144 in solitaria quando mi imbatto nella donna di circa 60 anni e in suo figlio di una trentina di anni – racconta all’Ansa il primo cittadino -. Pioveva a dirotto, c’era tanta nebbia e le temperature erano davvero proibitive. Oltre al fatto che a quell’ora le 14.45 la strada è completamente deserta. Mi fermo, scendo dall’auto e mi rendo subito conto che la donna è in un grave stato di ipotermia. Aveva le labbra violacee, le mani congelate e non riusciva a parlare”.

“Chiamo subito il 118, mi dicono che l’ambulanza di Serracapriola è impegnata in un soccorso a San Severo – ricorda il sindaco -. Prendo un asciugamano che trovo in auto e cerco di riscaldarla, e mentre sto per caricarla in auto al telefono con il 118, vedo l’ambulanza sopraggiungere e il personale sanitario prende in consegna la donna e il figlio. Mi sono accertato delle sue condizioni di salute, è fuori pericolo”. Mamma e figlio erano senza telefoni cellulari, quindi non avrebbero potuto chiedere aiuto. “Da anni hanno fatto questa scelta di vita – sottolinea il primo cittadino -. Entrambi si alzano la mattina e percorrono decine di chilometri a piedi tra le strade di campagna a raccogliere verdura. Cosa che hanno fatto anche ieri. Nonostante le condizioni fossero del tutto proibitive”.

Foto dal profilo Facebook