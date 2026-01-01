Il mondo FQ

“La pace sia disarmata e disarmante”: il primo Angelus del 2026 di Papa Leone XIV – L’intervento integrale

Ecco il primo Angelus del 2026 di Papa Leone XIV. Il Papa ha augurato buon anno invitando a vivere il tempo con speranza e virtù, pregare per la pace nel mondo e nelle famiglie, e costruire un futuro di perdono e accoglienza sull’esempio di Cristo e di Maria.

