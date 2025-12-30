Monsignor Antonio Suetta ha parlato di un "richiamo quotidiano alla coscienza, alla preghiera e alla misericordia", con riferimento alle interruzioni di gravidanza e al suicidio assistito

L’hanno chiamata la “campana dei bimbi non nati“: dal 28 dicembre suona ogni sera alle 20 a Sanremo, dalla sede della diocesi in pieno centro, come una condanna pubblica alle donne che scelgono di abortire. Fa discutere l’iniziativa del vescovo della città ligure, Antonio Suetta, presentata come un “richiamo quotidiano alla coscienza, alla preghiera e alla misericordia” con riferimento “agli aborti volontari e spontanei” ma anche “al suicidio assistito”. La campana è stata fusa nel 2022 in occasione della campagna anti-aborto “4o giorni per la vita”: in rilievo c’è il nome del vescovo con la scritta “A tutti i bambini non nati“. La data scelta per il primo rintocco non è casuale: nel calendario cristiano, il 28 dicembre è la Festa dei Santi Innocenti Martiri, memoria che secondo Suetta si “intreccia con quella dei bimbi non nati del nostro tempo, accomunati da una vita spezzata prima di poter essere vissuta”.

Edoardo Verda, medico e consigliere comunale del Pd a Imperia, definisce l’iniziativa “un’intrusione insopportabile in una sfera che non riguarda la religione, ma l’autodeterminazione delle donne”. La legge 194 sul diritto all’aborto, afferma, è “una legge di civiltà che tutela la salute […] Il rintocco di quella campana non porta conforto, ma alimenta una battaglia ideologica sulla pelle delle persone, calpestando il rispetto dovuto alle storie e alle sofferenze di ognuno”. Per Maria Spinosi, ex candidata sindaca progressista a Ventimiglia, la presenza della campana “carica lo spazio cittadino di un giudizio moralistico e accusatorio contro un diritto riconosciuto dallo Stato: l’interruzione volontaria di gravidanza”. Non è la prima volta, peraltro, che Suetta fa parlare di sé: dopo la morte di Michela Murgia, aveva polemizzato sugli applausi e sul “tifo da stadio” al termine dei funerali della scrittrice.