Maurizio Sarri operato al cuore: il comunicato della Lazio. Come sta l’allenatore

Per il tecnico biancoceleste si tratta di un intervento programmato da tempo: tornerà a dirigere gli allenamenti nel fine settimana e sarà presente contro il Napoli

Maurizio Sarri è stato operato al cuore oggi al Policlinico Tor Vergata di Roma. L’intervento si è reso necessario per risolvere una fibrillazione atriale. Per Sarri – che già in estate era andato in ospedale dopo un presunto malore – si è trattato di un intervento di routine, già programmato da tempo e per il quale non c’era alcuna urgenza. L’allenatore della Lazio sarà dimesso entro 24 ore e già nei prossimi giorni tornerà a dirigere gli allenamenti a Formello.

“La S.S. Lazio comunica che il mister Maurizio Sarri, a seguito di un riscontro di fibrillazione atriale, è stato sottoposto presso il Policlinico Tor Vergata a un intervento di ablazione transcatetere con tecnologia Pfa”. Così la Lazio in una nota sul proprio sito ufficiale dopo l’operazione del tecnico toscano svolta in mattinata.

“L’intervento, eseguito dal professor Andrea Natale, pioniere a livello internazionale e con oltre trent’anni di esperienza nel trattamento di tale patologia, si è svolto con esito positivo. All’intervento era presente il medico sociale della S.S. Lazio, Italo Leo. Il mister riprenderà regolarmente nei prossimi giorni la guida della squadra. La S.S. Lazio e il mister ringraziano il Policlinico Tor Vergata e l’équipe del professor Natale per l’elevata professionalità e per la qualità delle cure garantite quotidianamente a tutti i pazienti”.

Sarri dovrebbe saltare le sedute di oggi (lunedì), martedì e mercoledì. In ogni caso non è al momento in dubbio la sua presenza a Formello per gli ultimi allenamenti della settimana e soprattutto per il big match che domenica la Lazio giocherà contro il Napoli all’Olimpico. L’Intervento era stato programmato da tempo dopo che all’allenatore della Lazio erano state riscontrate delle anomalie di vario genere. Anomalie che però non compromettevano il lavoro quotidiano, tanto che l’intervento è stato programmato senza alcuna urgenza.