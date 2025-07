Maurizio Sarri è stato in ospedale questa mattina, a Villa Mafalda: in mattinata l’allenatore della Lazio – presente a Formello per dirigere l’allenamento – avrebbe accusato un problema di salute, con conseguenti accertamenti nella struttura convenzionata. Il club con una nota ufficiale ha rassicurato tutti: “Il Mister Sarri sta rientrando a Formello e, come da programma, alle 18.00 sarà regolarmente alla guida dell’allenamento. Ha svolto stamattina una visita di idoneità approfondita, più completa rispetto agli esami effettuati dai calciatori al Training Center”.

Restano però alcuni dubbi su quanto accaduto: la visita in ospedale prima dell’allenamento, secondo diverse testate come Repubblica e Il Messaggero, è dovuta a un leggero malore e non è da escludere che possa anche essere legato al forte caldo. Non sarebbe la prima volta per Maurizio Sarri, che quando era sulla panchina della Juventus era stato fermato da un malore proprio dovuto alle condizioni climatiche. L’allenatore si trova infatti a dover fronteggiare il caldo di Formello, dove la Lazio sta svolgendo il ritiro pre–campionato. Sarri è tornato sulla panchina del club biancoceleste quasi un anno e mezzo dopo le dimissioni arrivate nel mese di marzo 2024. Già Ivan Juric pochi giorni fa aveva accusato un malore ed era stato ricoverato in ospedale.

I tifosi attaccano sui social: “Il risultato di fare un ritiro in una città con 40 gradi”

Intanto sotto il tweet della Lazio relativo alle condizioni di Maurizio Sarri i tifosi attaccano la società biancoceleste. Il motivo è il ritiro che la squadra sta svolgendo a Formello, con un forte caldo, e non più ad Auronzo di Caudore dopo 17 anni consecutivi. Questi alcuni commenti su X: “Il risultato di fare un ritiro in una città con 45 gradi all’ombra“; “Incredibile fare il ritiro a Formello con 40 gradi“; “Continuate a risparmiare sul ritiro”.