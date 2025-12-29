Arriva il freddo artico fino a Capodanno: temperature giù in tutta Italia il 30 e il 31

Calo di temperature in arrivo in Italia, dove una breve ondata di freddo artico–continentale interesserà le giornate del 30 e del 31 dicembre. In particolare, è previsto un importante abbassamento delle temperature sul versante adriatico e al Centro-Sud, con i venti di grecale e tramontana in rinforzo. Protagonista sarà ancora, in queste giornate, il sole. Dopo questa breve parentesi bi-giornaliera, a fare ritorno sulla scena sarà invece il maltempo.

Sono le previsioni di Federico Brescia, meteorologo di il.Meteo.it. “Non si prevedono fenomeni di particolare rilevanza o un’irruzione gelida di grande portata. Mentre l’anno volge al termine, l’inverno vero e proprio si è fatto attendere sul nostro Paese”, commenta l’esperto. “Qualche pioggia bagnerà temporaneamente l’estremo Sud e le aree interne di Abruzzo e Molise, con nevicate fino a quote collinari. Ma sarà un normalissimo mordi e fuggi”.

Se ne dovranno fare una ragione gli amanti della neve e del freddo, per cui – dice il meteorologo – “non resta che sperare in un cambio dell’ultimo minuto”. Da Capodanno in poi, infatti, prevarrà il maltempo e le temperature aumenteranno.

A seguire le previsioni fino a mercoledì:

Lunedì 29.

Nord: sole, nebbie e temperature in calo. Centro: stabile e soleggiato. Sud: sole, con nubi su Sicilia e Sardegna.

Martedì 30.

Nord: nubi sparse, nebbie al mattino. Centro: piovaschi sul versante adriatico, neve debole sull’Appennino. Sud: leggermente instabile su Puglia e basso Tirreno.

Mercoledì 31.

Nord: soleggiato, nebbie e nubi basse al mattino. Centro: generalmente sereno. Sud: ventoso, qualche pioggia su Sicilia orientale e nel reggino.