Antonella Ielsi, 50 anni, e la figlia di 15 si erano sentite male nei giorni festivi. Insieme al padre - tuttora ricoverato - erano già andate in ospedale due volte e dimesse con sospetta intossicazione alimentare

E’ una possibile intossicazione alimentare la causa della morte di due donne, madre e figlia, all’ospedale Cardarelli di Campobasso. Da quanto si apprende, infatti, è morta anche la mamma della 15enne deceduta ieri sera. La donna, Antonella Di Ielsi, di 50 anni di Pietracatella, era ricoverata in gravi condizioni. Lavorava con il marito commercialista, 55 anni, in passato a lungo sindaco del paese. Sua figlia, 15 anni è morta nella notte all’ospedale, dove era stata ricoverata dopo un malore che si protraeva da alcune ore. La giovane, studentessa del liceo classico nel capoluogo molisano, si è aggravata rapidamente fino al decesso. Secondo le prime valutazioni mediche, l’ipotesi principale è quella di una possibile intossicazione alimentare, forse legata al consumo di pesce durante le festività. Al momento, tuttavia, non sono escluse altre cause e le autorità sanitarie hanno avviato accertamenti per chiarire l’origine della tragedia.

La quindicenne era arrivata in pronto soccorso con sintomi persistenti, compatibili con un grave disturbo gastrointestinale. Nonostante le cure, le sue condizioni sono peggiorate nelle ore successive. Le cause della morte restano da definire: tra le ipotesi al vaglio c’è una gastroenterite acuta conseguente a intossicazione alimentare, ma saranno gli esami medico-legali a fornire risposte definitive. Per questo motivo è stata disposta l’autopsia, ritenuta indispensabile per ricostruire con precisione la sequenza degli eventi e accertare eventuali responsabilità.

Secondo quanto ricostruito nelle indagini, i tre componenti della famiglia, prima del ricovero di ieri, si erano recati per due volte al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Campobasso ed erano stati poi subito dimessi con la diagnosi di intossicazione alimentare. Il padre è ancora ricoverato allo stesso Cardarelli, ma potrebbe essere trasferito a Roma.