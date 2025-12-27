In Italia da 40 anni, il presidente dell’Associazione palestinesi, Mohammed Hannoun, è stato arrestato con l’accusa di essere un “componente di vertice di Hamas” e di aver finanziato con sette milioni di euro l’organizzazione terroristica. Nel video, realizzato dall’agenzia Local Team, Hannoun afferma ai microfoni che “non faccio parte di Hamas, posso dirlo ufficialmente. Però faccio parte del popolo palestinese e rispetto ogni fazione che lotta per i diritti e l’autodeterminazione dei palestinesi. Hamas ha ottenuto più del 70% dei voti in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, perciò è il legittimo rappresentante del popolo palestinese. Io sono un simpatizzante di Hamas“.