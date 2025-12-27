Mohamed Hannoun negava di essere un esponente di Hamas: “È una bufala, sono semplicemente un palestinese impegnato da decenni nella lotta per i diritti del suo popolo. Hamas ha avuto più del 70% dei voti a Gaza e in Cisgiordania, quindi è un legittimo rappresentante del popolo palestinese. E io sono simpatizzante di Hamas come lo sono di ogni fazione che lotta per i miei diritti”, diceva nell’agosto scorso il presidente dell’Associazione palestinesi in Italia. Oggi è stato arrestato con l’accusa di essere un “componente di vertice di Hamas”e di aver finanziato con sette milioni di euro l’organizzazione terroristica.

Di professione architetto, Hannoun ha 63 anni e vive a Genova. Ha cittadinanza giordana, ma vive in Italia da 40 anni. Nel 1994 ha fondato l’Associazione benefica di solidarietà con il popolo palestinese (A.b.s.p.p.), ora accusata di essere uno strumento per raccogliere fondi per Hamas. Nel 2023 il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha inserito Hannoun e la sua A.b.s.p.p. in una black list, come finanziatori del terrorismo. L’attivista palestinese ha sempre respinto l’accusa.

Il 15 novembre del 2024, la Questura di Milano ha emesso nei suoi confronti un foglio di via per istigazione all’odio e alla violenza: in un comizio, Hannoun aveva elogiato i giovani che ad Amsterdam avevano aggredito i tifosi israeliani del Maccabi che insultavano gli arabi. Dopo il 7 ottobre, ha partecipato ad innumerevoli manifestazioni di solidarietà con il popolo di Gaza, ed è stato molto attivo a favore della Sumud Flotilla: alcune imbargazioni sono partite anche da Genova in direzione di Gaza. A ottobre di quest’anno, Hannoun ha ricevuto un altro foglio di via di un anno da Milano, per aver giustificato le uccisioni da parte di Hamas di presunti collaborazionisti: “Dopo la tregua – ha detto – la resistenza palestinese, che ha pagato con il sangue, ha fatto giustizia, come in tutte le rivoluzioni del mondo”.