Un uomo di 62 anni, nel pomeriggio della vigilia di Natale, ha aggredito la moglie nella loro casa nella zona centrale di Pescara, colpendola con una bottiglia dopo una violenta lite. In altre occasioni la coppia aveva discusso animatamente e nel pomeriggio del 24 dicembre si è avuta l’ennesima lite. L’uomo, dopo una banale discussione, si è scagliato dapprima verbalmente contro la donna per poi colpirla violentemente sul viso con una bottiglia di vetro. La vittima, rimasta seriamente ferita, è fuggita terrorizzata in strada dove è stata raggiunta dai sanitari e portata in ospedale. Sul posto sono immediatamente giunte le pattuglie della polizia di Stato dove gli agenti della Squadra Volante hanno rintracciato l’uomo e svolto i primi accertamenti. Dopo aver ricostruito la vicenda ed effettuato il sopralluogo da parte della Polizia Scientifica, il 62enne è stato prima condotto in Questura e poi portato presso la locale casa circondariale, in attesa della convalida dell’arresto.