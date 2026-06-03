Accoltellata e strangolata a Castrovillari: salvata da un amico. 30enne arrestato per tentato femminicidio

Un 30enne ha aspettato una donna sotto casa per poi aggredirla: la vittima è viva ma con gravi ferite alla testa e alla schiena

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L’ha aspettata al suo rientro a casa, l’ha accoltellata e ha poi tentato di strangolarla. È successo a Castrovillari, in provincia di Cosenza dove un 30enne ha aggredito una donna dopo un rifiuto. La vittima ha riportato gravi ferite alla testa e alla schiena: si è salvata grazie all’arrivo di un amico che ha messo in fuga l’aggressore. L’uomo invece è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato femminicidio.

Il 30enne, un conoscente della vittima, ha tentato più volte di convincerla a instaurare una relazione, nonostante i ripetuti rifiuti della donna.

Dopo averla aspettata sotto casa, le ha strappato di mano il cellulare e l’ha colpita più volte con un coltello. I carabinieri, coordinati dalla Procura di Castrovillari, sono riusciti a ricostruire quanto accaduto grazie ad alcune testimonianze e alle immagini della videosorveglianza. Le indagini sono iniziate dopo che gli agenti hanno ricevuto la segnalazione del ricovero di una ragazza ferita al Pronto soccorso. Il 30enne è stato fermato nella sua abitazione, dove sono stati trovati e sequestrati due coltelli, gli abiti e il veicolo utilizzato per fuggire, tutti con tracce presumibilmente di sangue.