La donna è stata ricoverata in ospedale, lui si trova nel carcere di Torino con l'accusa di tentato omicidio. Le liti e le discussioni, secondo quanto riportato da La Stampa, erano all'ordine del giorno

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Al culmine dell’ennesima lite familiare ha prima cercato di strangolare la moglie, poi di soffocarla con un cuscino. A salvarla è stato solo l’intervento della madre, in casa al momento dell’aggressione, che ha permesso alla figlia di scappare chiamando poi i soccorsi.

È quanto successo nella serata del 2 giugno a Volvera, nel Torinese, dove i carabinieri sono intervenuti nell’abitazione di una coppia immobilizzando e arrestando un uomo di 51 anni con l’accusa di tentato omicidio aggravato e maltrattamenti in famiglia. La donna è stata trasportata all’ospedale di Orbassano dove è ricoverata in osservazione ma non in pericolo di vita.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, coordinati dalla Procura di Torino, la donna è riuscita a sottrarsi dalla presa del marito grazie all’aiuto della madre. Subito dopo è fuggita dalla vicina di casa in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Dalle prime testimonianze raccolte, è emerso che il litigio era solo l’ultimo di una lunga serie, mai denunciata prima. L’uomo, un ingegnere, si trova ora nel carcere Lorusso e Cotugno di Torino: stando a quanto riportato da La Stampa, aveva accettato le richieste della moglie di lasciare l’Ungheria per venire a lavorare in Italia. Una volta arrivato in Piemonte però, non è riuscito a trovare un impiego, mentre la donna stava a casa per badare alla madre anziana. La situazione ha aggravato le liti e le discussioni che pare fossero all’ordine del giorno.