La storia di Alessio, il bambino di 11 anni che vende i suoi disegni per comprare un regalo di Natale alla sorellina

Il fatto è avvenuto a Mugnano di Napoli. Ai carabinieri ha poi raccontato perché aveva allestito un improvvisato banchetto

Voleva racimolare qualcosa per compare un regalo di Natale alla sorellina di tre anni e così ha allestito un improvvisato banchettino davanti a un negozio di giocattoli: ha messo in vendita libri di scuola usati e disegni da lui realizzati. Il protagonista di questa storia è Alessio un bambino di 11 ani. La responsabile del negozio di giocattoli a Mugnano di Napoli, preoccupata dall’assenza di un adulto, ha chiamato i carabinieri. E ai militari il bambino ha raccontato la sua storia.

Si era allontanato da casa sfruttando una distrazione del padre. La mamma è morta e la sua famiglia sta affrontando un momento di difficoltà. Ai carabinieri ha raccontato che cercava dei soldi per comprare un regalo alla sorellina: non li aveva chiesti al padre per via del suo andamento scolastico. Così, al bambino viene l’idea di allestire un banchetto e racimolare una piccola somma dalla vendita di libri e disegni.

Intanto il padre, non vedendolo più a casa, si era recato alla caserma per denunciare la scomparsa. Poco dopo raggiunge la pattuglia e ritrova il figlio. La storia ha commosso la cittadina e gli stessi militari che hanno deciso di invitarlo in caserma per trascorrere del tempo insieme: alla fine gli hanno anche consegnato un regalo di Natale e uno anche per la sorellina.

Se senti che la situazione a casa è diventata troppo pesante da sopportare, se hai pensato di allontanarti o se hai solo bisogno di qualcuno che ti ascolti senza giudicarti, ricorda che non sei solo e che chiedere aiuto è un atto di coraggio, non di debolezza. Puoi parlare con Telefono Azzurro in qualsiasi momento chiamando il numero gratuito 1.96.96, attivo tutti i giorni 24 ore su 24, oppure scrivendo in chat direttamente sul sito azzurro.it per trovare un supporto immediato e protetto. C’è sempre una soluzione possibile e qualcuno pronto ad ascoltare la tua voce e ad aiutarti a ritrovare la serenità di cui hai diritto.