Scontro mortale nella mattinata di oggi, 22 dicembre, a Roma. Alle 05,30, cioè alle prime luci dell’alba, un incidente ha coinvolto un bus della linea 04 dell’Atac e una Fiat 500 bianca. L’impatto è stato particolarmente critico per le due ragazze a bordo della vettura: una è morta a seguito delle ferite riportate. L’amica – una 26enne – è attualmente ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Grassi di Ostia, dov’è arrivato in codice giallo anche l’autista del bus, un uomo di 52 anni.

La vittima, 27enne, è una cittadina italiana originaria della Costa d’Avorio. Era lei al volante della Fiat, finita anche in una cunetta: secondo quando riporta Roma Today, sarebbe stata estratta dalle lamiere. L’impatto è avvenuto in via dei Romagnoli a Ostia, nel quadrante sud della Capitale, strada che ora è stata temporaneamente chiusa tra via Garessio e via Gambaro. Lo scontro sarebbe stato – a detta delle prime ricostruzioni dei vigili del fuoco – frontale. Sul posto, considerato un punto pericoloso in quanto centro di diverse intersezioni, sono intervenuti i medici del 118, i pompieri di Ostia e gli agenti della Polizia Locale del XII gruppo Monteverde.

Si indaga sulla dinamica dell’incidente, a gestire il caso la polizia locale di Roma Capitale. I due mezzi di trasporto sono stati sequestrati: i loro parabrezza si presentavano distrutti. Si indaga per omicidio stradale, mentre sarà disposta l’autopsia per il corpo della giovane vittima.