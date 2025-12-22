Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 13:48

Scontro all’alba tra un’auto e un bus dell’Atac: morta a Ostia una 27enne. S’indaga per omicidio stradale

di Redazione Cronaca
L'impatto tra i due veicoli è stato frontale, ricoverati all'ospedale Grassi una 26enne (in codice rosso) e l'autista del bus, meno grave. Chiusa via dei Romagnoli, luogo dell'incidente
Scontro all’alba tra un’auto e un bus dell’Atac: morta a Ostia una 27enne. S’indaga per omicidio stradale
Icona dei commenti Commenti

Scontro mortale nella mattinata di oggi, 22 dicembre, a Roma. Alle 05,30, cioè alle prime luci dell’alba, un incidente ha coinvolto un bus della linea 04 dell’Atac e una Fiat 500 bianca. L’impatto è stato particolarmente critico per le due ragazze a bordo della vettura: una è morta a seguito delle ferite riportate. L’amica – una 26enne – è attualmente ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Grassi di Ostia, dov’è arrivato in codice giallo anche l’autista del bus, un uomo di 52 anni.

La vittima, 27enne, è una cittadina italiana originaria della Costa d’Avorio. Era lei al volante della Fiat, finita anche in una cunetta: secondo quando riporta Roma Today, sarebbe stata estratta dalle lamiere. L’impatto è avvenuto in via dei Romagnoli a Ostia, nel quadrante sud della Capitale, strada che ora è stata temporaneamente chiusa tra via Garessio e via Gambaro. Lo scontro sarebbe stato – a detta delle prime ricostruzioni dei vigili del fuoco – frontale. Sul posto, considerato un punto pericoloso in quanto centro di diverse intersezioni, sono intervenuti i medici del 118, i pompieri di Ostia e gli agenti della Polizia Locale del XII gruppo Monteverde.

Si indaga sulla dinamica dell’incidente, a gestire il caso la polizia locale di Roma Capitale. I due mezzi di trasporto sono stati sequestrati: i loro parabrezza si presentavano distrutti. Si indaga per omicidio stradale, mentre sarà disposta l’autopsia per il corpo della giovane vittima.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione