Carnago (Varese) - L’immagine, intercettata sui social, è stata successivamente pubblicata – con i volti oscurati – sulla pagina Facebook di “Vivere Carnago e Rovate”, la lista civica che amministra il Comune, accompagnata da un appello per riuscire a identificare i responsabili.

Un atto di vandalismo contro il presepe allestito nella piazza centrale di Carnago, in provincia di Varese. Un gruppo di giovanissimi ha danneggiato alcune statue e ha collocato una bottiglia di gin nella mangiatoia del bambinello, per poi vantarsi del gesto sui social network. L’episodio è emerso dopo la diffusione online di una fotografia che ritrae sette ragazzi, immortalati in gruppo con bottiglie di liquore e il dito medio alzato. L’immagine, intercettata sui social, è stata successivamente pubblicata – con i volti oscurati – sulla pagina Facebook di “Vivere Carnago e Rovate”, la lista civica che amministra il Comune, accompagnata da un appello per riuscire a identificare i responsabili.

Nel post dell’amministrazione i giovani vengono definiti “ignoranti”, termine sul quale è poi intervenuta la sindaca Barbara Carabelli per chiarirne il significato: “Ignoranti nel senso che ignorano le regole del vivere civile e del rispetto per tutta una comunità. L’atto vandalico mortifica il lavoro di tanti volontari che hanno dedicato tempo e fatica per realizzare qualcosa per la collettività”. La prima cittadina ha inoltre sottolineato come i ragazzi, vantandosi del gesto sui social, abbiano in realtà fornito “un elemento utilissimo alla loro identificazione”.

La sindaca ha rinnovato l’invito a chiunque riconosca qualcuno dalla fotografia a contattare il comando di Polizia Locale, che ha già avviato gli accertamenti per risalire agli autori del gesto. Non si tratta del primo episodio di vandalismo legato alle installazioni natalizie a Carnago. Lo scorso 8 dicembre, infatti, erano stati tagliati i fili della corrente poco prima dell’accensione dell’albero di Natale.