L'amico della vittima ha chiamato i soccorsi, ed è stato a sua volta portato in ospedale: buone le sue condizioni. Si tratta del secondo incidente mortale in pochi mesi: un diciannovenne era deceduto in ottobre a Glorenza per aver cercato di salire su una statua che gli era rovinata addosso

Un periodo natalizio all’insegna del lutto in Val Venosta. Ieri pomeriggio, a Laudes (frazione del Comune venostano di Malles), un ragazzino di 11 anni (J.A. le sue iniziali) è morto dopo essere precipitato da una parete di roccia, che aveva deciso di scalare assieme ad un coetaneo, per gioco. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco volontari che poi hanno annullato una festa in programma nella caserma. Secondo una prima ricostruzione, i due ragazzi avevano trascorso del tempo insieme nel parco giochi, poi hanno deciso di arrampicarsi su una roccia scoscesa. La vittima, ad un certo punto, ha perso la presa, precipitando e morendo sul colpo. L’altro ragazzo, che ha lanciato l’allarme facendo intervenire i soccorsi, è stato portato in ospedale con un elicottero; le sue condizioni di salute sono buone.

Si tratta del secondo lutto per la Val Venosta nello spazio di poche settimane. Nel mese di ottobre Leon Moser, 19 anni, aveva perso la vita a Glorenza. Fatale per lui l’intenzione di salire su una statua di bronzo della fontana del municipio, che lo ha poi travolto.