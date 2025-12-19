Il mondo FQ

Ambiente

Ultimo aggiornamento: 14:19

“Carlo Conti aveva scelto una canzone suggerendo cambiamenti ma…”: Jalisse bocciati per la 29esima volta al Festival di Sanremo svelano un retroscena:

di Redazione FqMagazine
Il brano scartato dalla Commissione musicale della kermesse si intitola "Taratata"
“Carlo Conti aveva scelto una canzone suggerendo cambiamenti ma…”: Jalisse bocciati per la 29esima volta al Festival di Sanremo svelano un retroscena:
Icona dei commenti Commenti

Tra i brani scartati dalla Commissione musicale del Festival di Sanremo 2026 c’è anche “Taratata”. Non è una canzone qualsiasi perché è firmata a cantante di Jalisse. Il duo Alessandra Drusian e Fabio Ricci per la 29esima volta sono stati rimbalzati ed evidentemente il brano non ha convinto gli esperti della Commissione.

Ma la coppia non si abbatta e ha annunciato che proprio oggi esce su tutte le piattaforme digitali la canzone inedita. “Tanto noi non ci arrendiamo! Continuiamo a portare avanti la nostra musica, i nostri progetti e anche in nostri sogni. Chissà che il prossimo anno si riesca a festeggiare il nostro trentennale sul palco dell’Ariston! La gente ci vuole e noi cercheremo di non deluderla”, hanno commentato orgogliosi e per nulla abbattuti Alessandra Drusian e Fabio Ricci.

“Lì per lì ormai l’avevamo capito. – hanno dichiarato a La Volta Buona – Non è arrivato nessun messaggino, nessuna notizia. Ma noi dobbiamo ironizzarla ed esorcizzarla. L’ironia è un’arma importante. C’è, di fondo, un’ingiustizia e la stiamo vedendo. Ringraziamo il pubblico, stiamo leggendo commenti notevoli, importanti, anche complicati: qualcuno ha scritto ‘mobbing’, qualcun altro ‘stalking al contrario'”.

“Quest’anno siamo stati rappresentati da un’etichetta indipendente, Altafonte. – hanno continuato – I discografici hanno incontrato Carlo Conti, gli hanno fatto sentire 3 brani. Lui ne aveva scelto uno suggerendo cambiamenti. Noi li abbiamo fatti e abbiamo rimandato il brano, da lì non abbiamo più saputo nulla. Un passo avanti? Abbiamo fatto anche questo passo, ogni anno tentiamo qualcosa di diverso”.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione