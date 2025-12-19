Tra i brani scartati dalla Commissione musicale del Festival di Sanremo 2026 c’è anche “Taratata”. Non è una canzone qualsiasi perché è firmata a cantante di Jalisse. Il duo Alessandra Drusian e Fabio Ricci per la 29esima volta sono stati rimbalzati ed evidentemente il brano non ha convinto gli esperti della Commissione.

Ma la coppia non si abbatta e ha annunciato che proprio oggi esce su tutte le piattaforme digitali la canzone inedita. “Tanto noi non ci arrendiamo! Continuiamo a portare avanti la nostra musica, i nostri progetti e anche in nostri sogni. Chissà che il prossimo anno si riesca a festeggiare il nostro trentennale sul palco dell’Ariston! La gente ci vuole e noi cercheremo di non deluderla”, hanno commentato orgogliosi e per nulla abbattuti Alessandra Drusian e Fabio Ricci.

“Lì per lì ormai l’avevamo capito. – hanno dichiarato a La Volta Buona – Non è arrivato nessun messaggino, nessuna notizia. Ma noi dobbiamo ironizzarla ed esorcizzarla. L’ironia è un’arma importante. C’è, di fondo, un’ingiustizia e la stiamo vedendo. Ringraziamo il pubblico, stiamo leggendo commenti notevoli, importanti, anche complicati: qualcuno ha scritto ‘mobbing’, qualcun altro ‘stalking al contrario'”.

“Quest’anno siamo stati rappresentati da un’etichetta indipendente, Altafonte. – hanno continuato – I discografici hanno incontrato Carlo Conti, gli hanno fatto sentire 3 brani. Lui ne aveva scelto uno suggerendo cambiamenti. Noi li abbiamo fatti e abbiamo rimandato il brano, da lì non abbiamo più saputo nulla. Un passo avanti? Abbiamo fatto anche questo passo, ogni anno tentiamo qualcosa di diverso”.