Aggredisce una donna e le strappa due orecchini da 100mila euro: arrestato. Il video della rapina

L'uomo ha aggredito la vittima mentre era ferma in auto, poi è scappato a bordo di uno scooter
Aggredisce una donna in auto e le strappa via con violenza due orecchini dal valore di 100mila euro. È successo lo scorso 29 settembre in viale di Porta Vercellina, a Milano; il rapinatore, un 59enne, è stato identificato e arrestato. La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Milano (Settimo Dipartimento), ha eseguito nei suoi confronti un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari per il reato di rapina aggravata. Lo scorso 29 settembre la vittima, una 49enne cittadina italiana ma residente negli Stati Uniti, dopo aver parcheggiato la propria auto per accompagnare la figlia minorenne a una lezione di pilates, è stata aggredita dall’uomo che ha aperto la portiera per introdursi con violenza nell’abitacolo e, dopo averla immobilizzata bloccandole il viso con la forza, le ha sottratto un paio di preziosi orecchini in diamanti, dal valore stimato di circa 100mila euro, per poi fuggire a bordo di uno scooter. Gli investigatori dei Falchi della Squadra Mobile hanno avviato gli accertamenti anche attraverso l’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, riuscendo così a ripercorrere la via di fuga del rapinatore e trovando lo scooter. È stato così possibile identificare il responsabile che è stato arrestato lunedì pomeriggio in zona San Siro.

