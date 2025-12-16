Il mondo FQ

“Parlateci del San Raffaele”, la protesta delle opposizioni in Regione Lombardia contro la privatizzazione nella sanità – Video

Parlateci del San Raffaele, stop privatizzazione della sanità”. Sono i due striscioni mostrati in Consiglio regionale oggi dal Partito Democratico insieme alle forze di centrosinistra al termine dell’intervento dell’assessore al welfare Guido Bertolaso. Un intervento, quello di Bertolaso, chiesto a gran voce dalle opposizioni dopo i gravi fatti occorsi tra il 5 e il 7 dicembre all’ospedale San Raffaele di Milano, dove l’impiego di infermieri esterni, forniti da una cooperativa, non adeguatamente preparati, ha comportato problemi nell’assistenza e nella somministrazione delle terapie ai pazienti di alcuni reparti.

Il Pd non è soddisfatto di quanto ha sentito, come spiega il capogruppo Pierfrancesco Majorino: “Il presidente Fontana e l’assessore Bertolaso minimizzano, fanno finta che la vicenda del San Raffaele sia una piccola questione specifica, un piccolo incidente di percorso. Invece noi crediamo di essere di fronte a un grande problema: come funziona il sistema sanitario lombardo? Lo abbiamo denunciato in Aula e chiediamo che venga rivisto in maniera radicalissima il rapporto coi grandi gruppi della sanità privata. Questo è un tema che riguarda la qualità della prestazione relativa alla cura, la salute delle cittadine e dei cittadini lombardi. Basta con la privatizzazione, basta con il ricatto “vuoi farti curare? Allora paga””.

