Meloni: “A sinistra mangiano dal kebabaro da una settimana, rosicano per la cucina italiana patrimonio dell’Unesco”

La premier ironizza sul riconoscimento Unesco alla cucina italiana ad Atreju
“A sinistra non sono riusciti a gioire sul riconoscimento alla cucina italiana come patrimonio dell’Unesco. Loro hanno rosicato, è una settimana che mangiano dal kebabaro“. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento sul palco di Atreju, la manifestazione di FdI.

