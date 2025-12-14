Castel Sant’Angelo, ore 10:00. L’ultima giornata di Atreju è in corso. Prima dei leader di centrodestra arriva Antonio Angelucci. Il deputato della Lega nel 2025 non si è mai presentato alla Camera dei Deputati. Dopo essere entrato dall’ingresso riservato alle autorità, gli rivolgiamo domande ma Angelucci resta in silenzio mentre entra nella sala principale dove, poco dopo parleranno dal palco Maurizio Lupi, Antonio Tajani, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Anche il leader di Forza Italia entra dall’ingresso riservato. “Parlo dal palco”. Poco dopo arriva la presidente del Consiglio e presidente di Fratelli d’Italia che firma due autografi, ma evita le domande dei giornalisti. Quando i militanti di Fratelli d’Italia la vedono arrivare parte un boato e Meloni esulta. Come Tajani, anche Salvini evita le domande dei giornalisti. Il leader della Lega, entra da uno degli ingressi accessibili a tutti. Ad attenderlo una pioggia di selfie.