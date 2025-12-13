Il mondo FQ

Politica

Ultimo aggiornamento: 20:06

Atreju contesta Conte su separazione delle carriere dei magistrati e i centri in Albania – Video

di Manolo Lanaro
La platea di Fratelli d'Italia rumoreggia quando il presidente del Movimento 5 Stelle critica il governo Meloni sul tema della riforma della separazione delle Carriere e sui centri in Albania: "Non funzionano"
Era molto atteso e le aspettative non sono andate deluse. Sala piena per Giuseppe Conte intervistato da Tommaso Cerno ad Atreju, la festa di Fratelli d’Italia, in corso a Castel Sant’Angelo a Roma. L’ex presidente del Consiglio sulla separazione delle carriere e sui centri per i migranti in Albania viene ripetutamente contestato. “Il governo vuole asservire i magistrati al governo di turno” e “i centri in Albania non funzionano” le frasi più contestate dalla platea.

