Era molto atteso e le aspettative non sono andate deluse. Sala piena per Giuseppe Conte intervistato da Tommaso Cerno ad Atreju, la festa di Fratelli d’Italia, in corso a Castel Sant’Angelo a Roma. L’ex presidente del Consiglio sulla separazione delle carriere e sui centri per i migranti in Albania viene ripetutamente contestato. “Il governo vuole asservire i magistrati al governo di turno” e “i centri in Albania non funzionano” le frasi più contestate dalla platea.