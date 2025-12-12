“Quello che è successo il 7 ottobre è l’attentato più devastante, più ripugnante che si sia mai visto da parte di un’organizzazione terroristica. Quello che è successo dopo è 30 volte peggio, perché a farlo è stato un governo, nostro alleato, di un Paese che è una democrazia che ha sterminato 70mila persone, che per lo stesso esercito israeliano erano composte per l’83% da civili”. Lo ha detto il direttore de il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che alla festa dei giovani di Fratelli d’Italia ha intervistato il ministro della Difesa, Guido Crosetto. Travaglio ha ricevuto più volte l’applauso del pubblico durante la sua analisi di ciò che è successo a Gaza negli ultimi due anni. Poi ha domandato a Crosetto: “Il governo italiano ha fatto abbastanza? Siete sicuri di aver detto e fatto il possibile? Perché la Russia, dopo l’atto criminale dell’invasione dell’Ucraina, ha beccato 22 pacchetti di sanzioni, e Israele zero, e allora mi metto nei panni di un cittadino palestinese o arabo che dice: ‘Ma quanti miei concittadini devono morire prima che qualcuno si indigni?'”.