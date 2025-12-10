Il mondo FQ

Calcio

Ultimo aggiornamento: 13:31

“Orgoglioso di far parte di un momento sportivo storico”: Pogba diventa imprenditore, investe sulle corse dei cammelli

di Redazione Sport
L'ex Juventus è in difficoltà al Monaco, ma il calcio non sembra essere la sua unica priorità: è diventato azionista dell'Al-Haboob
“Orgoglioso di far parte di un momento sportivo storico”: Pogba diventa imprenditore, investe sulle corse dei cammelli
Icona dei commenti Commenti

Soltanto 33 minuti totali giocati quest’anno, un ritorno in campo rimandato per più settimane e arrivato meno di un mese fa: Paul Pogba sta cercando di riacquisire continuità con la maglia del Monaco, pur essendo ancora lontano anni luce dalla sua forma migliore. Il calcio però non sembra la sua unica priorità intanto si concentra anche sulle sue passioni e sui suoi affari extra campo.

L’ex Juventus ha infatti ufficializzato una nuova e soprattutto inattesa avventura: è diventato azionista e ambasciatore della squadra saudita di corse di cammelli Al-Haboob, il primo team professionistico di uno sport radicatissimo e molto seguito in Medio Oriente. Una passione sulla scia di quella del suo ex allenatore Massimiliano Allegri, appassionato anche lui di corse, ma di cavalli.

Il centrocampista del Monaco ha infatti spiegato che il suo obiettivo è quello di “creare il primo campionato professionistico di corse di cammelli a livello internazionale”, spalancando le porte a una diffusione a livello globale di una disciplina tradizionale ma in forte ascesa.

Pogba ha scritto sui social di essere “estremamente entusiasta di collaborare con Al-Haboob”, sottolineando la volontà di contribuire allo sviluppo del corse dei cavalli anche fuori dal campo da calcio. In un post Instagram, il francese ha dichiarato: “Nuovo capitolo, stessa energia. Orgoglioso di far parte di un momento sportivo storico unendomi al team di corse di cammelli Al Haboob come azionista e ambasciatore. Scriviamo la storia insieme!”.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione