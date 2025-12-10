“Orgoglioso di far parte di un momento sportivo storico”: Pogba diventa imprenditore, investe sulle corse dei cammelli

L'ex Juventus è in difficoltà al Monaco, ma il calcio non sembra essere la sua unica priorità: è diventato azionista dell'Al-Haboob

Soltanto 33 minuti totali giocati quest’anno, un ritorno in campo rimandato per più settimane e arrivato meno di un mese fa: Paul Pogba sta cercando di riacquisire continuità con la maglia del Monaco, pur essendo ancora lontano anni luce dalla sua forma migliore. Il calcio però non sembra la sua unica priorità intanto si concentra anche sulle sue passioni e sui suoi affari extra campo.

L’ex Juventus ha infatti ufficializzato una nuova e soprattutto inattesa avventura: è diventato azionista e ambasciatore della squadra saudita di corse di cammelli Al-Haboob, il primo team professionistico di uno sport radicatissimo e molto seguito in Medio Oriente. Una passione sulla scia di quella del suo ex allenatore Massimiliano Allegri, appassionato anche lui di corse, ma di cavalli.

Il centrocampista del Monaco ha infatti spiegato che il suo obiettivo è quello di “creare il primo campionato professionistico di corse di cammelli a livello internazionale”, spalancando le porte a una diffusione a livello globale di una disciplina tradizionale ma in forte ascesa.

Pogba ha scritto sui social di essere “estremamente entusiasta di collaborare con Al-Haboob”, sottolineando la volontà di contribuire allo sviluppo del corse dei cavalli anche fuori dal campo da calcio. In un post Instagram, il francese ha dichiarato: “Nuovo capitolo, stessa energia. Orgoglioso di far parte di un momento sportivo storico unendomi al team di corse di cammelli Al Haboob come azionista e ambasciatore. Scriviamo la storia insieme!”.