Il francese era pronto a rimettere piede in campo dopo due anni di stop causa doping: ma si è fatto di nuovo male e il club potrebbe metterlo alla porta

“Non sarebbe illogico vedere Pogba nella lista dei convocati”. Sono le parole di Sebastien Pocognoli, allenatore del Monaco, al termine della partita di Ligue 1 contro il Nantes nell’infrasettimanale. Il rientro in campo dopo due anni di Paul Pogba – tesserato con il Monaco – stava per diventare realtà. Stava, appunto. Perché bisognerà attendere ancora. Il centrocampista francese – che non gioca dal 3 settembre 2023, Empoli-Juventus a causa della squalifica per doping – secondo quanto riportato da RMC Sport, ha saltato la sessione di allenamento di oggi 31 ottobre a causa di un infortunio alla caviglia. Pogba ha riportato il problema nella seduta di ieri pomeriggio, proprio quando il suo rientro sembrava imminente.

L’ex Juve non verrà quindi convocato, ma le conseguenze di questo infortunio potrebbero andare oltre la singola partita tra Monaco e Paris Fc. La posizione di Pogba all’interno della squadra monegasca sembra infatti ormai compromessa. Il club francese gli aveva dato fiducia ed era disposto ad aspettarlo dopo il lunghissimo stop a causa della squalifica per doping, iniziata l’11 settembre 2023 e terminata a marzo 2025 dopo la riduzione a 18 mesi, ma adesso potrebbe aver perso la pazienza.

Due anni in cui il francese ha affrontato la squalifica, un rapporto complicatissimo con la Juventus – con cui non si è lasciato benissimo – e anche una tentata estorsione ai suoi danni da parte del fratello Mathias, arrestato e condannato a a tre anni di carcere, due dei quali sospesi, per “estorsione organizzata” e “tentata estorsione”. Al Monaco sembrava aver trovato la luce, avendo la possibilità di giocare per la prima volta in Ligue (ha giocato solo in Premier League e Serie A con Manchester United e Juventus), ma non ha mai esordito. Nel momento in cui sembrava poter arrivare il suo momento, un altro – l’ennesimo – problema, questa volta alla caviglia.