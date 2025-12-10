La figlia della leader dell’opposizione venezuelana María Corina Machado, Ana Corina Sosa, ha ritirato il Premio Nobel per la Pace a nome della madre, poche ore dopo che i funzionari avevano comunicato che la Machado non avrebbe partecipato alla cerimonia. Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comitato norvegese per il Nobel, ha detto durante la cerimonia di premiazione che “María Corina Machado ha fatto tutto il possibile per poter partecipare alla cerimonia odierna, intraprendendo un viaggio in una situazione di estremo pericolo”. “Sebbene non potrà partecipare alla cerimonia e agli eventi di oggi, siamo profondamente felici di confermare che è al sicuro e che sarà con noi qui a Oslo”, ha detto tra gli applausi. Nel discorso pronunciato dalla figlia Machado ha sottolineato che 2.500 persone sono state rapite, fatte sparire e torturate sotto il regime del presidente Nicolas Maduro. “Si tratta di crimini contro l’umanità, documentati dalle Nazioni Unite. Terrorismo di stato, messo in atto per seppellire la volontà del popolo”, ha dichiarato la figlia