“Abbiamo presentato alla Camera dei deputati una proposta di legge che potrebbe cambiare il destino di tanti animali: il divieto di macellazione dei cavalli e degli altri equidi in Italia. Questi animali sono infatti considerati da moltissime persone come compagni di vita, e non c’è più alcuna giustificazione per permettere che finiscano nei macelli”. Lo ha detto la deputata del Partito democratico, Eleonora Evi, prima firmataria del disegno di legge che vuole definire cavalli e asini animali d’affezione e per il divieto di importazione di Pmsg. “Con Animal Equality abbiamo mostrato immagini raccolte in una recente investigazione in un macello dell’Emilia-Romagna: cavalli sottoposti a maltrattamenti, stordimenti ripetuti e sofferenze estreme. È una realtà che non può essere ignorata. La nostra proposta prevede protezioni concrete e un percorso di riconversione degli allevamenti, perché questo cambiamento è possibile. Inoltre la pdl prevede il divieto di importazione di Pmsg, un ormone estratto dal sangue dalle giumente gravide, che vengono quasi dissanguate, per favorire la produzione negli allevamenti intensivi in Europa e in Italia. Una pratica terribile e ingiustificata, considerate le alternative sintetiche esistenti”.