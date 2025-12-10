Il mondo FQ

Il Parlamento brasiliano approva la legge che riduce la pena a Bolsonaro: il video della tensione tra deputati

La Camera dei deputati del Brasile ha approvato nelle prime ore di oggi il disegno di legge sulle pene, presentato da Paulinho da Força (Solidariedade-SP), che modifica il calcolo delle pene per i reati contro lo Stato di Diritto democratico e potrebbe ridurre significativamente la pena detentiva dell’ex presidente Jair Bolsonaro. Il disegno di legge ha ottenuto 291 voti favorevoli e 148 contrari. Tutti gli emendamenti votati in plenaria sono stati respinti. Lo riporta O Globo. In base alle nuove norme, Bolsonaro potrebbe scontare solo due anni e tre mesi in regime di detenzione. La stima deriva dall’unificazione delle pene per i reati di tentato colpo di Stato e abolizione violenta dello Stato democratico di diritto – oggi sommate dalla Corte Suprema Federale – e dalla ripresa della progressione dopo 1/6 della pena, prevista nella sostituzione delle norme generali di esecuzione penale per i reati non efferati. In pratica, la pena totale applicata all’ex presidente brasiliano, attualmente di 27 anni e 3 mesi, scenderebbe a circa 21 anni, consentendogli di passare al regime di semilibertà tra circa 3 anni e 6 mesi. Il conteggio fatto da Paulinho tiene conto di ulteriori fattori che riducono la pena.

