Nella mattina della Festa dell’Immacolata gli attivisti di Ecologia Politica Napoli e della campagna Resta Abitante hanno sfilato in processione per le vie del centro storico napoletano portando uno stendardo della Madonna Immacolata con scritto “Santa Maria liberaci dall’Overtourism, dalle Grandi Navi e dai Veleni“. Gli attivisti sono partiti da una S. Gregorio Armeno, la strada dei presepi, piena di turisti, denunciando, come spiegano in una nota, “le conseguenze della turistificazione senza freni che il sindaco Gaetano Manfredi porta avanti per la città di Napoli: una città resa sempre più invivibile – sostengono gli attivisti – per chi ci abita e ci lavora a causa della proliferazione degli affitti brevi, l’inquinamento delle grandi navi, l’aumento del costo della vita e i continui disagi per chi deve spostarsi per andare a lavorare”.