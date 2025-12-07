Il mondo FQ

Incidente di caccia in provincia di Lucca: 50enne ferito all’addome

Dopo essere stato soccorso in una zona impervia, l'uomo è stato trasportato all'ospedale Cinisello di Pisa in codice rosso
Colpito durante una battuta di caccia e salvato dall’elisoccorso. Intorno alle 10.30 di domenica, un cacciatore cinquantenne è rimasto gravemente ferito all’addome da un colpo di arma da fuoco. Il fatto è avvenuto nella zona di Croce di Brancoli, in provincia di Lucca. La polizia sta cercando di far luce sulla dinamica dell’incidente.

Dopo l’incidente sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e il soccorso alpino. Sul posto sono giunti anche carabinieri e polizia. Vista la natura impervia della zona, è stato necessario l’impiego dell’elisoccorso. Le operazioni di soccorso sono state lunghe e complesse ed è stato impiegato il dispositivo del verricello per far scendere il personale dall’elicottero.

Il cinquantenne è stato trasportato all’ospedale Cinisello di Pisa in codice rosso. I poliziotti hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

