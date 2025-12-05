La Lazio batte il Milan agli ottavi di Coppa Italia per 1-0 grazie al gol di Mattia Zaccagni, lo elimina dalla Coppa Italia e riscatta la sconfitta di domenica scorsa proprio contro i rossoneri. Una partita che i biancocelesti hanno vinto sotto gli occhi di Sergej Milinkovic-Savic, calciatore che ha giocato con la Lazio tra il 2015 e il 2023, lasciando un gran ricordo tra i tifosi.

Motivo per cui la curva della Lazio lo ha accolto con uno striscione emblematico: “In mezzo a noi perché uno di noi. Bentornato Sergej!”. Milinkovic-Savic – oggi in forza all’Al Hilal di Simone Inzaghi – è stato accolto dai tifosi tra cori e striscioni, ma soprattutto ha seguito la partita proprio insieme a loro come testimoniano i tantissimi video apparsi sui social.

Tra questi anche un video negli attimi immediatamente dopo il gol di Zaccagni, con l’Olimpico che è esploso di gioia e Milinkovic-Savic si è lasciato andare a un’esultanza sfrenata per la sua ex squadra. Una serata magica per la Lazio e per il centrocampista, che è rimasto nel cuore dei tifosi biancocelesti.

Sabato a San Siro c’era Luis Alberto, dopo qualche giorno è arrivato anche Sergej Milinkovic-Savic. E Sarri ha commentato così in conferenza stampa: “Milinkovic e Luis Alberto? Penso si stiano abituando a stipendi che qui non prendono, felice che sono rimasti legati a questi colori. Ho visto l’esultanza di Sergio al gol, sembra che faccia ancora parte del gruppo. Hanno situazioni economiche difficilmente proponibili”.

Ma se dovesse fare un pensierino a riprenderli, Sarri non saprebbe chi scegliere: “Uno ha qualità tecnica e numero di assist, l’altro negli ultimi anni ha sempre fatto doppia cifra. Ci farebbero comodo entrambi”, ha dichiarato il tecnico biancoceleste.