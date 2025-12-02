“Meritava un check di 15 secondi, non capisco cosa sia scattato nella loro testa”: Rocchi boccia la gestione del Var in Milan-Lazio

“Dubbi non ci sono, non c’è rigore e non c’è mai fallo contro la difesa. La soluzione migliore era calcio d’angolo. Rimane una cosa non gestita bene”. Così Gianluca Rocchi, designatore arbitrale per i campionati di Serie A e Serie B, a Open Var, rubrica su Dazn in cui vengono spiegati gli episodi arbitrali dell’ultima giornata, in merito al finale di Milan-Lazio e al tocco di braccio di Pavlovic e al presunto fallo ai suoi danni commesso da Marusic.

Per Rocchi l’azione da esaminare “meritava un check di 15 secondi, non c’era nessun grado di punibilità. Il Var va in quella direzione subito e non riesco a capire cosa sia scattato nella testa di questi ragazzi. La decisione migliore era calcio d’angolo, logica la scelta”, presa inizialmente dall’arbitro Collu, prima dell’intervento del Var, ha precisato Rocchi. Nessun dubbio quindi per il designatore arbitrale, che non ha nascosto così il proprio disappunto per la gestione della situazione creatasi all’ultimo minuto di Milan-Lazio.

Ma ricostruiamo. In una delle ultime azioni della sfida tra Milan e Lazio – con i rossoneri in vantaggio per 1-0 per il gol di Rafael Leao – su un cross in area, il difensore della Lazio Alessio Romagnoli calcia al volo con il piattone di sinistro, ma Pavlovic – di spalle – devia con il gomito. L’arbitro Collu assegna un calcio d’angolo, ma viene richiamato dal var Di Bello (che adesso sarà fermato per un turno prima di ripartire dalla Serie B) dopo un check da Lissone.

Una situazione che – tra on field review e dialogo tra var e arbitro – dura tantissimo, oltre sei minuti, e che poi porta Collu all’annuncio a centrocampo: Pavlovic commette fallo di mano, ma prima subisce fallo da Marusic. Quindi si riparte con un calcio di punizione in favore del club rossonero. Decisione non condivisa dal designatore arbitrale Gianluca Rocchi, che ha sentenziato: la decisione corretta sarebbe stata ripartire con un calcio d’angolo.